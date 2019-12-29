Умерла Галина Волчек

Вечером 26 декабря умерла художественный руководитель "Современника" Галина Волчек. Она скончалась в одной из столичных больниц после борьбы с тяжелым заболеванием. По предварительным данным, причиной смерти стал отек головного мозга и отек легких.

В 1955 году Галина Волчек окончила Школу-студию МХАТ. Через года она основала вместе с Олегом Ефремовым и другими выпускниками школы театр "Современник". С 1989 года артистка была художественным руководителем учреждения. Театральный режиссер поставила около 30 спектаклей на сцене. В качестве актрисы она участвовала в постановках "Ревизор" Николая Гоголя, "Голый король" Евгения Шварца и "Вечно живые" Виктора Розова.