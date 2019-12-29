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С Волчек в могилу закопали 200 тысяч

Галина Волчек, Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Александр Авилов
Художественного руководителя "Современника" решено похоронить на престижном Новодевичьем кладбище. Там же, где в 1992 году упокоился ее первый муж Евгений Евстигнеев. Корреспондент "Дни.ру" выяснил подробности.

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Стоимость захоронения на Новодевичьем кладбище официально не озвучивается. Но говорят, что лежать здесь можно не менее чем за 20 миллионов. Да и в этом случае требуется специальное разрешение из мэрии Москвы. 

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 Умерла Галина Волчек

Сюжеты Умерла Галина Волчек

Здесь покоятся самые достойные люди страны, ее совесть, честь и гордость – актеры, музыканты, политики, ученые. Поэтому и Галину Борисовну Волчек решено было хоронить именно тут. И траурная церемония была организована по высшему разряду.

Для любимой актрисы, режиссера и педагога театр купил элитный гроб марки "Канада. Дуб. Колонны". Как рассказали "Дни.ру" в похоронных агентствах, его цена колеблется от 200 до 300 тысяч рублей. Он сделан из дуба и ясеня, изнутри отделан бархатом, креп-сатином и габардином, а снаружи украшен бронзовой фурнитурой. 

Напомним, 19 декабря худрук "Современника" отметила свой последний, 86-й день рождения. Через четыре дня она почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. 23 декабря актриса была госпитализирована в Боткинскую больницу.  Уже на следующий день СМИ сообщили, что ее ввели в состояние комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, поскольку Галина Волчек не могла самостоятельно дышать. 26 декабре ее сердце перестало биться.

Автор: 29 декабря 2019, 13:37

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
иван губкин у вас совесть есть?
Гость
Ответить
Галина Борисовна стоит большего, это - достояние России!! А вы, жёлтые "дни" лишены всякой фантазии и уже какой раз тискаете свои поганые строчки, о том, сколько "закопали в могилу"!! Стыд и Позор вам.
Гость
Ответить
Какой дурак тут пишет, что Волчек никому неизвестна? Ее постановки знает и любит вест мир. Она очень известный режиссёр и талантливая очень.
Гость
Ответить
Лучше бы Пугачиху схоронили, очистив землю от мерзости.
Гость
Ответить
Конек писульки Губкина считать чужие деньги на похоронах и наследстве!
Мариша
Ответить
Господи, какая вам разница сколько закопали денег, сколько стоит гроб и все остальное. Дело же не в этом. Есть деньги заплатят любую сумму. Ну что прикажите положить ее в деревянный гроб? Она знаменитость и публичная женщина. Всех так хоронят, она не первая. Каждая семья сама распоряжается о захоронении.
А журналюгам лишь бы только посчитать чужие средства. Сейчас пройдет время и будут делить имущество на своих страницах. Считайте свои и не устраиваете шоу из такого меропрятия, поменьше громких заголовок.
Гость в горле
Ответить
А с Юрием Лужковым в могилу на кладбище 400 тысяч закопали Лужков богаче и круче. чем волчек эта ваша никому не известная
1

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