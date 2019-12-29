С Волчек в могилу закопали 200 тысяч

Стоимость захоронения на Новодевичьем кладбище официально не озвучивается. Но говорят, что лежать здесь можно не менее чем за 20 миллионов. Да и в этом случае требуется специальное разрешение из мэрии Москвы.
Здесь покоятся самые достойные люди страны, ее совесть, честь и гордость – актеры, музыканты, политики, ученые. Поэтому и Галину Борисовну Волчек решено было хоронить именно тут. И траурная церемония была организована по высшему разряду.
Для любимой актрисы, режиссера и педагога театр купил элитный гроб марки "Канада. Дуб. Колонны". Как рассказали "Дни.ру" в похоронных агентствах, его цена колеблется от 200 до 300 тысяч рублей. Он сделан из дуба и ясеня, изнутри отделан бархатом, креп-сатином и габардином, а снаружи украшен бронзовой фурнитурой.
Напомним, 19 декабря худрук "Современника" отметила свой последний, 86-й день рождения. Через четыре дня она почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. 23 декабря актриса была госпитализирована в Боткинскую больницу. Уже на следующий день СМИ сообщили, что ее ввели в состояние комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, поскольку Галина Волчек не могла самостоятельно дышать. 26 декабре ее сердце перестало биться.
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