Страдающая из-за горькой потери Орбакайте вышла растрепанной к людям

Кристина всегда считала Галину Борисовну членом семьи. Волчек была лучшей подругой матери певицы, Аллы Пугачевой. Естественно, Орбакайте не могла пропустить похороны родного человека.
Певица появилась у гроба Волчек, облаченная в брюки и простенький джемпер – все черного цвета. Шею знаменитость укутала в шелковый шарф в тон. Вокалистка старалась не привлекать внимание к собственной персоне. Она тихо села рядом с сыном Галины Борисовны, Денисом Евстигнеевым, выразила ему слова поддержки.
Во время церемонии Кристину Орбакайте попросили выйти к журналистам. Певица согласилась. Она была так расстроена, что забыла пригладить растрепавшиеся волосы. Так и вышла к камерам. В тяжелую минуту мало кто думает о собственном внешнем виде, голова забита другим.
"Спасибо, Моя дорогая (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.), Галина Борисовна за подаренное мне счастье находиться, творить, играть рядом с Вами. Спасибо за вашу любовь и доверие. Вы всегда в моем сердце", – писала ранее Кристина Орбакайте в "Инстаграм".
Напомним, по предварительной информации, звезда театра и кино Галина Волчек скончалась от отека головного мозга и легких. Утром 26 декабря у знаменитости начали отказывать внутренние органы, в тот же день ее не стало. Актрисе было 86 лет.
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