Раздавленную Ельцину под руки уводили от мертвой Волчек

Как оказалось, Наина Иосифовна и Галина Борисовна были очень близки. Для вдовы экс-президента Бориса Ельцина Волчек была близкой подругой.
По словам Ельциной, приятельница всегда поддерживала ее в трудную минуту. Наина Иосифовна не скрывает, что тяжело переживает из-за смерти близкого человека.
"Огромная потеря для всех в нашей стране. Она была замечательной актрисой, очень хорошим режиссером, выдающимся руководителем театра – легендарный "Современник" теперь уже навсегда связан с ее именем. А для меня она была еще и по-настоящему родным человеком", – сказала Наина Иосифовна .
Для 87-летней вдовы Ельцина церемония прощания с Галиной Волчек, судя по всему, стала серьезным испытанием. У гроба ей стало плохо. Раздавленную горем Наину Иосифовну пришлось уводить под руки. Ее усадили рядом с сыном умершей, Денисом Евстигнеевым. Подругу Галины Волчек отпаивали водой, сообщает "Экспресс-газета".
Напомним, художественный руководитель "Современника" Галина Волчек скончалась 26 декабря. По предварительной версии, артистка умерла от отека головного мозга и легких. Сегодня, 29 декабря, на сцене театра прошла гражданская панихида. Проститься со звездой приехали многие отечественные знаменитости.
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