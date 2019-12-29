"Ну что, мать твоя – кукушка": Хаматова оставила в корзинке новорожденную дочь

Актриса Чулпан Хаматова поделилась воспоминаниями о Галине Волчек. Знаменитость выступила во время церемонии прощания с режиссером.

В "Современнике" простились с актрисой и режиссером Галиной Волчек. Среди прочих несколько слов о худруке театра сказала Чулпан Хаматова.

"Ее последняя премьера – "Двое на качелях" – она повторяла: с любимыми не расставайтесь. И нет ничего важнее любви... 24 декабря я вернулась из Канады, хотела приехать к ней в больницу, и Катя, жена Дениса, сказала мне: "Да, конечно". Но не получилось", – поведала артистка.

После Чулпан вспомнила, как много лет назад, репетируя постановку "Мамапапасынсобака", оставила новорожденную дочь в кабинете Галины Волчек. Денег на няню у Хаматовой тогда не было.

"А в зале все курили, и пятимесячная моя дочь спала в корзинке в кабинете Галины Борисовны. В корзинке была установлена радионяня. И вот однажды в зале мы слышим, как в кабинет входит Галина Борисовна и говорит: "Ну что, мать твоя – кукушка, бросила тебя?" Аринка ей что-то по-своему звуками отвечает, а Галина Борисовна: "Ну ты не обижайся на нее. Прости". В разные периоды жизни я училась у нее... прощать. "Любить и прощать", – цитирует Чулпан Хаматову "Московский Комсомолец".

Напомним, художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек скончалась 26 декабря. По предварительной версии, артистка умерла от отека головного мозга и легких. До кончины Галина Волчек несколько дней находилась на лечении в Боткинской больнице с воспалением легких.