Режим Саакашвили

Грузия не хочет, чтобы евроинтеграция мешала торговым отношениям с Россией
Президент Грузии не смог поужинать в ресторане в городе Зугдиди
Премьер Грузии намерен оставить политику сразу после ухода президент страны
Парламент Грузии изменил Конституцию, чтобы ограничить права президента
Певец Бакур Бурдули отказался от ордена после скандала с пытками в тюрьме
Генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен прибыл в Тбилиси
Исполнители песни призывают грузинского лидера уйти в отставку
Оппозиция Грузии формирует отряды для защиты голосов на выборах в парламент
Его обвиняют в преступлениях против человечества и расстреле молодых лиц
Москва посоветовала Тбилиси заняться правами человека в своей стране