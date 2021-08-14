Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 14 августа

Болезнь отступает от певицы МакSим, но звезда вынуждена скрываться.

На фанатов исполнительницы хита "Мой рай" обрушилась радостная новость. Певица МакSим вернулась домой из больницы по разрешению врачей. Теперь артистке сулят долгий путь восстановления рядом с любимым мужем и детьми. Домашний уют и покой должны помочь знаменитости прийти в себя после комы. Однако полностью говорить о выздоровлении еще рано. Артистке предстоит уделить реабилитации много месяцев под постоянным контролем. Теперь за певицей МакSим следят не только родные и медики, а еще и множество любопытных глаз.

Дело дошло до того, что папарацци решили снять на камеру, как звезду вывозят из больницы на инвалидной коляске. Соответствующий ролик в Сети опубликовал телеграм-канал Mash. Группа поддержки позаботилась о том, чтобы посторонние личности не помешали возвращению МакSим домой. Певицу накрывали черным зонтом перед тем, как усадить на сиденье автомобиля.

Оценить внешние изменения знаменитости не представилось возможным, но жизнь вокалистки поменялась круто. Видимо, как и Анастасии Заворотнюк ей придется прятаться от вспышек камер и назойливых особ. Состояние и здоровье певицы МакSим стало интересовать многих людей, которые могут скорее сорвать планы звезды, чем оказать ей действенную помощь.