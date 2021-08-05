Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 5 августа

Артистка все еще находится в больнице с двусторонней пневмонией. При этом, по словам ее представителей, Марина Абросимова с каждым днем идет на поправку. Исполнительницу периодически выводят из комы.
Недавно стало известно, что певица МакSим уже дышит самостоятельно с помощью кислородной маски. Ее концертному директору Маргарите Соколовой даже удалось поговорить со знаменитостью по видеосвязи.
Представительница артистки рассказала, что ее 38-летняя подопечная совсем не изменилась и выглядит так же свежо и молодого, как до болезни. Она рассказала, что настроение у звезды боевое, а легкие постепенно приходят в норму. В свою очередь реаниматолог Сергей Емельянов оценил шансы долго пребывавшей в коме певицы МакSим вновь выйти на сцену.
Медик заявил, что в ближайшее время увидеть Марину Абросимову на концертах не получится. Ведь исполнительнице предстоит длительная реабилитация. При этом он добавил, что у знаменитости есть в будущем все шансы продолжить вокальный путь.
Напомним, певица МакSим попала в клинику в середине июня. Долгое время она находилась подключенной к аппаратам жизнеобеспечения.
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