"Много общей патологии": сможет ли МакSим вернуться на сцену после страшной болезни

Вокальный и речевой фонопед Галина Улезько оценила вероятность того, что певице удастся вернуть свой голос после тяжелой болезни и восстановления. Она прокомментировала ситуацию.

По мнению специалиста, большую роль играет тот факт, что у МакSим "было много общей патологии", имея в виду не только некоторые проблемы с внутренними органами, но и с сосудами головного мозга. Также, как известно, некоторое время звезда боролась с зависимостями. При этом врач рассказала, что наблюдала пациентов, которые даже при тяжелый поражениях дыхательной системы восстанавливались с минимальными остаточными явлениями.

Галина Улезько отметила, что для оценки ситуации необходимо точно понимать, как за время болезни пострадал головной мозг артистки, а также особенности лечения и реакции. При этом она убеждена, что существуют специальные дыхательные техники, которые хорошо помогают при недуге, с которым столкнулась знаменитость.

Эксперт подчеркнула, что поражения после коронавирусной инфекции могут быть самые разные. По ее словам, пациенту назначается индивидуальная программа реабилитации, в которой, помимо техник, могут быть и тренажеры, и физиотерапия, и некоторые другие методы. В восстановлении таких непростых пациентов участвует целая группа специалистов.

Напомним, более месяца МакSим находилась в коме. Поклонники до последнего верили в то, что все будет хорошо. Недавно появились первые хорошие новости: певица пришла в себя. Теперь не только директор артистки, но и она сама не перестают радовать неравнодушных. Недавно исполнительница вернулась домой, чтобы продолжить лечение рядом с близкими. Ей предстоит непростой этап восстановления после тяжелого состояния, но публика уверена: рано или поздно Марина Абросимова точно даст долгожданный концерт.

