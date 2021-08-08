Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 8 августа

Певица Марина Абросимова, более известная как МакSим, пока находится в больнице.

На этой неделе наконец-то появились хорошие новости о состоянии МакSим. Певица, которая с середины июня находилась в коме и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), пришла в себя. Она дышит самостоятельно, разговаривает и даже пытается ходить без чьей-либо помощи.

В официальной группы артистки в "ВКонтакте" сообщили о том, что МакSим находится в ясном сознании. Мол, исполнительница хита "Знаешь ли ты" все помнит, смеется и шутит. Интернет-издания писали, что скоро певица будет переведена из реанимации в обычное отделение. Речь о выписке из медучреждения пока не идет.

Напомним, о госпитализации 38-летней МакSим стало известно 16 июня 2021 года. Она слегла из-за двусторонней пневмонии. Спустя несколько дней стало известно об ухудшении состояния артистки. Врачам пришлось ввести певицу в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что реаниматолог Сергей Емельянов оценил шансы МакSим вернуться на сцену. Эксперт сделал неоднозначный прогноз. По словам специалиста, у певицы есть все шансы продолжить карьеру, но поклонники еще долго не увидят артистку.