Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 8 августа

На этой неделе наконец-то появились хорошие новости о состоянии МакSим. Певица, которая с середины июня находилась в коме и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), пришла в себя. Она дышит самостоятельно, разговаривает и даже пытается ходить без чьей-либо помощи.
В официальной группы артистки в "ВКонтакте" сообщили о том, что МакSим находится в ясном сознании. Мол, исполнительница хита "Знаешь ли ты" все помнит, смеется и шутит. Интернет-издания писали, что скоро певица будет переведена из реанимации в обычное отделение. Речь о выписке из медучреждения пока не идет.
Напомним, о госпитализации 38-летней МакSим стало известно 16 июня 2021 года. Она слегла из-за двусторонней пневмонии. Спустя несколько дней стало известно об ухудшении состояния артистки. Врачам пришлось ввести певицу в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что реаниматолог Сергей Емельянов оценил шансы МакSим вернуться на сцену. Эксперт сделал неоднозначный прогноз. По словам специалиста, у певицы есть все шансы продолжить карьеру, но поклонники еще долго не увидят артистку.
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