Вернувшуюся с того света МакSим ждет тяжелое будущее: Врач раскрыл тайну

Усилиями медиков и молитвами россиян певицу МакSим перевели из реанимации в обычную палату, хотя еще совсем недавно она висела на волоске от смерти. Восстановление ослабленного пневмонией организма звезды идет полным ходом, однако быстро и легко полностью выздороветь у нее не получится. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" заявил иммунолог Николай Крючков. По словам кандидата медицинских наук, о сцене певице МакSим придется забыть на несколько месяцев. Курс реабилитации, как сообщил врач, займет не менее полугода.
Так что впереди артистку ждет тяжелое будущее — вместо света софитов и полных залов поклонников она будет принимать лекарства и посещать процедуры, пока окончательно не оправится от опасного недуга. "Здесь плюс играет возраст: она молодая, есть шанс нормально восстановиться", — выразился иммунолог. Остается лишь надеяться, что артистка сможет уберечь себя от прочих заболеваний и проживет долгую счастливую жизнь.
Николай Крючков заявил, что звезде несказанно повезло, так как аппарат ЭКМО, который вызволил артистку с того света, крайне редко встречается в больницах, а лечение с его помощью стоит внушительных затрат. Врач подчеркнул, что технология ЭКМО не гарантирует стопроцентной выживаемости, однако без нее певица МакSим запросто могла умереть.
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