Вышедшей из кома МакSим сделали предложение: Ей очень понравилось

На днях Кирилл Туриченко публично поддержал артистку. Он выпустил клип на песню "Мой рай".

Хит МакSим, видимо, особенно пришелся по душе исполнителю. Он не скрывает того факта, что давно является преданным поклонником творчества знаменитости. После успешного выступления с песней на шоу "Маска" он решил создать видео, которое опубликовал в своем личном блоге в "Инстаграме". Тогда публика пришла в восторг.

Кирилл Туриченко написал, что видео далось и ему и команде крайне непросто, так как в него было вложено много любви. Он поддержал артистку и пожелал ей поскорее восстановиться, выразив надежду на то, что клип и все добрые слова под ним помогут ей. У многих пользователей возник вопрос, что же связывает популярных коллег по цеху, кроме работы.

Исполнитель не стал ничего скрывать и сразу поделился с журналистами. Он рассказал, что написал МакSим после проекта и прислал видео своего выступления на шоу "Маска". "Ей очень понравилось", – вспомнил он. Как сообщает 5-tv.ru, Кирилл предложил знаменитости спеть дуэтом. Он понял, как сильно его впечатляет ее музыка.

Однако из-за тяжелой болезни Марины Абросимовой тогда коллеги так и не смогли встретиться, чтобы выпустить новую композицию. Теперь артистке стало лучше, и она идет на поправку. Судя по всему, скоро слушателей ждет новый хит. Пока детали не сообщаются.

