Олимпийские виды

Мустафину ждет операция перед Рио-2016

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина ляжет на операцию после возвращения с первенства планеты, которое проходит в Глазго. Она пропустила это событие из-за проблем с ахилловым сухожилием и приехала в Шотландию, чтобы поддержать подруг по команде. Обладательница золотой медали ОИ-2012 в упражнении на брусьях, неоднократная чемпионка мира и Европы Алия Мустафина из-за проблем со спиной не выступает на мировом первенстве и приехала в Глазго, чтобы поддержать подруг по команде.