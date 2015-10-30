Олимпийские виды

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина считает, что российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева после завершения спортивной карьеры может реализовать себя в политике. Помимо этого, есть мнение, что после Олимпиады-2016 в Рио Исинбаева может продолжить карьеру, заняться бизнесом, стать телеведущей, возглавить спортивную кафедру в волгоградском профильном вузе или представлять Россию в Международной федерации легкой атлетики. На днях Елена Исинбаева заявила о том, что после Олимпиады в Рио завершит блистательную карьеру.