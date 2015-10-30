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Среда 19 августа

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Олимпийские виды

Ищенко: На нас любят заранее вешать медали

Ищенко: На нас любят заранее вешать медали
Российские спортсмены начинают активную подготовку к главному летнему событию 2016 года – Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. В преддверии Олимпийских игр Дни.Ру побеседовали с трехкратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию, 19-кратной чемпионкой мира и 9-кратной – Европы Натальей Ищенко. Наталья, перед Олимпиадой в Лондоне Вы сказали, что относительно выступлений лучше вообще не делать никаких прогнозов, поскольку они противоречат самой сути спорта.

Алина Кабаева поделилась опасениями

Алина Кабаева поделилась опасениями
Алина Кабаева посетила в Москве первый в сезоне этап Гран-при по художественной гимнастике. В ходе общения с журналистами олимпийская чемпионка выразила опасения, что ее любимый вид спорта скоро станет неинтересным. Гран-при Москвы по художественной гимнастике проходит в столице России 19-21 февраля.

Сын Алексея Немова разрыдался из-за драки

Сын Алексея Немова разрыдался из-за драки
Супруга четырехкратного олимпийского чемпиона обвинила в провокации активистов "Стопхама", с которыми у ее мужа накануне произошел конфликт. По словам Галины Немовой, во время потасовки сын сидел в автомобиле и рыдал. "Мы думаем, как поступить в этой ситуации, потому что такое может произойти с каждым.

Призер Лондона-2012 сломала шею (видео)

Призер Лондона-2012 сломала шею (видео)
Самая титулованная британская гимнастка Бет Твиддл серьезно пострадала на съемках нового телешоу. Во время исполнения трюка призер Олимпийских игр в Лондоне сломала шею. ЧП произошло во время записи нового эпизода телешоу "Прыжок", где знаменитости соревнуются в прыжках на лыжах с трамплина.

Кабаева: Мощная сила сверху меня бережет

Кабаева раскрыла секрет побед
Знаменитая российская гимнастка Алина Кабаева раскрыла секрет своих спортивных побед. По ее словам, "наверху существует мощная сила, которая следит за нами и помогает в трудный момент". Как пишет "Экспресс-газета", чемпионка Афин-2004 приняла православие накануне главной победы в своей жизни.

Виктор Ан ждет рождения дочери

Виктор Ан ждет рождения дочери
Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан и его жена У На Ри ждут рождения дочери. Первый ребенок в семье выступающего под флагом России корейца появится на свет в начале 2016 года. В понедельник, 23 ноября, Виктору Ану исполнилось 30 лет.

Радулов покусился на славу Кабаевой

Радулов покусился на славу Кабаевой
Хоккеист сборной России и московского ЦСКА Александр Радулов попробовал себя в самом женском виде спорта – художественной гимнастике. Как заметили блогеры, у знаменитых "художниц" Алины Кабаевой и Евгении Канаевой может появиться серьезный конкурент. Занимательным видео в Instagram поделилась супруга хоккеиста – гимнастка Дарья Дмитриева, в послужном списке которой есть серебро Лондона-2012, а также четыре золота мировых первенств.

Лучшая гимнастка России перенесла операцию

Мустафина перенесла операцию
Лидер женской сборной России по спортивной гимнастике Алия Мустафина перенесла операцию на мениске правого колена. Специалисты надеются, что олимпийская чемпионка Пекина-2012 сможет восстановиться к Играм-2016, которые будущим летом пройдут в Рио-де-Жанейро. Чтобы подбодрить спортсменку, Дни.Ру разбавили статью на не самую приятную тему веселыми фотографиями из Instagram жизнерадостной Мустафиной. Как сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко, операция на мениске правого колена Алии Мустафиной прошла без осложнений.

Роднина позвала Исинбаеву в политику

Роднина зовет Исинбаеву в политику
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина считает, что российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева после завершения спортивной карьеры может реализовать себя в политике. Помимо этого, есть мнение, что после Олимпиады-2016 в Рио Исинбаева может продолжить карьеру, заняться бизнесом, стать телеведущей, возглавить спортивную кафедру в волгоградском профильном вузе или представлять Россию в Международной федерации легкой атлетики. На днях Елена Исинбаева заявила о том, что после Олимпиады в Рио завершит блистательную карьеру.

Мустафину ждет операция перед Рио-2016

Мустафину ждет операция
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина ляжет на операцию после возвращения с первенства планеты, которое проходит в Глазго. Она пропустила это событие из-за проблем с ахилловым сухожилием и приехала в Шотландию, чтобы поддержать подруг по команде. Обладательница золотой медали ОИ-2012 в упражнении на брусьях, неоднократная чемпионка мира и Европы Алия Мустафина из-за проблем со спиной не выступает на мировом первенстве и приехала в Глазго, чтобы поддержать подруг по команде.

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