Реальные истории из жизни

Читатели делятся с "Дни.ру" реальными историями из своей жизни. Кто-то просто хочет поделиться чем-то важным для себя, другие идут за советом.

Рассказать о том, как бы кто поступил в той или иной ситуации можно в комментариях под каждой историей. Каждый может помочь человеку в сложной ситуации и обратиться за поддержкой миллионов на страницах нашего сайта.

Есть история, которой хотите поделиться? Вам нужен совет? Пишите на info@dni.ru с пометкой в теме "Реальная история из жизни". Мы опубликуем рассказ без редактирования, скрыв личные данные.