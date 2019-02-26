Реальные истории: В браке главное секс, а не дети

Читательница "Дни.ру" поделилась своей историей, которая требует срочного решения и мудрого совета. Муж засыпает во время секса и не удовлетворяет жену уже долгое время.

Мой муж уже второй раз засыпает во время интима. У меня депрессия, не знаю, что делать. Раньше такого никогда не было. Секс был регулярный, минимум четыре раза в неделю. А сейчас один в лучшем случае.

Подруги говорят, что это от усталости и нет смысла переживать. Он ведь работает, но я почему-то уверена, что утомление не имеет к этому никакого отношения, ведь такое происходит с недавнего времени. Работа была всегда, да и не такая она у него выматывающая.

Я боюсь, что он мне изменяет. Потому что не может нормальный мужчина заниматься любовью раз в неделю и засыпать при этом. Или его просто не устраиваю я. Может быть ему что-то не нравится, а он молчит. Пыталась поговорить, ничего не меняется.

Для меня секс – одна из самых важных составляющих отношений.

Без него я в них не вижу смысла, поэтому подумываю о разводе. Несмотря на то, что у нас есть дети. Для меня это принципиально важно. Тем не менее хочу подождать месяц и посмотреть, может ситуация поменяется. Все меня отговаривают рушит семью, тем более из-за такой ерунды, считают меня дурой, но мне все равно. А как вы поступили бы на моем месте? Без секса брак обречен!



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