"Боюсь отдать дочь": замуж за уголовника

В "Дни.ру" регулярно присылают свои истории наши читатели. На этот раз совет нужен женщине, которая поссорилась с единственной дочкой из-за предстоящей свадьбы.

У меня есть единственная дочь, которая не разговаривает со мной уже две недели. Все из-за того, что я не одобряю ее выбор и против брака с уголовником. Этот мужчина сидел за воровство. За какое-то очень крупное. Сам он бизнесмен и в принципе сейчас при деньгах. Но зная его прошлое, очень боюсь выдавать за него дочь.

Он смеется надо мной и говорит, что в любом случае она выберет его.

Он считает, что я лезу не в свое дело и мешаю их счастью. Говорил мне так напрямую. Короче говоря, тип крайне неприятный. Но как донести до дочери – не понимаю.

У них запланирована свадьба через два месяца. Что делать в такой ситуации? Если я снова начну вправлять ей мозги, то боюсь, потеряю ее совсем, а если позволю ей выйти замуж за этого человека, то она испортит себе жизнь.

Стоит настаивать на своем или дать ей свободу выбора? Пишите ответ в комментариях!

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