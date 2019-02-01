"Птица в клетке": Муж лишил меня жизни

Читательница "Дни.ру" обратилась за помощью и советом. Реальная история из жизни: очень требовательный мужчина не дает любимой и шага сделать самостоятельно. Стоит ли идти тирану на уступки?

Мой муж ужасный собственник и очень ревнивый человек. Эти качества проявились уже в браке, поэтому я не была к такому готова.

Начнем с того, что у меня фитнес под строгим запретом, потому что там много мужчин, которые будут смотреть на меня и хотеть. О занятиях с тренером вообще речи не идет. Готов купить мне любые приспособления для дома, лишь бы я никуда не пошла. Работать не пускает. Говорит, что обеспечит меня полностью. Хочет, чтобы я создавала уют, а все остальное он сделает сам.

Дальше – больше. Облегающие платья, все, где есть вырез, также, одевать нельзя. Можно лишь в том случае, когда мы едем куда-то вместе. Духами он тоже не любит, чтобы я пользовалась, говорит, это слишком пошло. Яркий макияж, встречи в ресторане с подругами – все это осталось в моей прошлой жизни.

Его идеальная жена почти всегда сидит дома и выходит куда-то только с ним. Ну еще в магазин можно.

Я очень от этого устала, чувствую себя птицей в клетке. Я люблю его очень и расходиться не хочу. Мне хорошо с ним и интересно. Но тот факт, что у меня нет жизни в его отсутствие, я превращаюсь в домохозяйку и приходится прогибаться под него, меня не устраивает.

Что делать в такой ситуации? Пишите ответ в комментариях!

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