"Подкинул куклу вуду": Угроза для жизни
С моей подругой происходит жуткая история. Недавно кто-то выбил стекло в ее машине и подкинул туда куклу вуду. Мы не знали, что с ней делать, и решили просто сжечь. На какое-то время все затихло, и мы уже думали, что это была просто чья-то дурацкая шутка. Однако потом подруга обнаружила на пороге своей квартиры иголки.
Было очень страшно. С таким мы столкнулись впервые. Долго вспоминали, кому она могла перейти дорогу, но не было никаких идей. У нее не было недоброжелателей, со всеми могла с легкостью найти общий язык.
Прошла неделя и подруга попала в аврию. Увезли в больницу, но благо все обошлось: жива и нет серьезных травм.
Теперь стало ясно, что нужно срочно что-то с этим
делать, так как дальше может быть еще хуже.
Но с другой стороны, вдруг это наше самовнушение и не стоит верить в черную магию?
Как узнать, кто и зачем так поступает? Стоит ли вообще придавать этому значение? Пишите ответ в комментариях!
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