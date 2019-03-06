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Общество

Реальные истории: Ругает ребенка на людях

Нельзя так воспитывать детей. Фото: www.globallookpress.com
В "Дни.ру" обратилась женщина, которая не может больше слышать за стенкой детский плач. Соседка слишком жестко воспитывает своего сына.
прочитано 133 раза

Моя соседка – это мать одиночка, которая воспитывает 5-летнего сына. Живут они не богато, это заметно. Жаль ее конечно, никто не помогает приходится справляться самой.

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Мать может поднять руку на ребенка

Реальные истории из жизни

Сюжеты Реальные истории из жизни

Практически каждый день слышу детский плачь за стеной. Ругает она его очень часто, крики на весь подъезд. Знакомые неоднократно рассказывали, что лупит его. Было дело, как в магазине внизу дома она дала сыну подзатыльник из-за того, что он шумел. Для меня вообще неприемлемо в воспитании применение физической силы.

Легко перешагнуть грань. Фото: www.globallookpress.com

Помимо всего прочего эта непутевая мамаша регулярно приводит домой ухажеров, практически каждую неделю новый мужчина. Я все понимаю, нужно устроить личную жизнь, но для ребенка это большой стресс.

Все соседи в курсе, стараются не лезть.

Но ежедневные скандалы уже всем надоели и просто не дают покоя. Хочется помочь мальчику, но только не знаем как. Ведь никакого права лезть у нас нет, контактов каких-либо родственников или отца – тоже. Сидеть сложа руки больше нельзя.

Как правильно поступить в этой ситуации? Пишите в комментариях!

Есть история, которой хотите поделиться? Вам нужен совет? Пишите на info@dni.ru с пометкой в теме "Реальная история из жизни". Мы опубликуем рассказ без редактирования, скрыв личные данные.

6 марта 2019, 01:20

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