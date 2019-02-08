"Не ломай себе жизнь": Хочу сделать аборт

В "Дни.ру" регулярно присылают самые разные истории, которые невозможно оставить без внимания. Женщина хочет избавиться от ребенка, так как возлюбленный не оправдал ее ожидания.

С мужем вместе уже два года. Сейчас я на 11 неделе. С мужем ещё до беременности говорила на счёт того, что если это случится, то работать какое-то время не смогу. Он сказал, что всё понимает и что будет стараться искать работу с большим заработком.

Мы проживаем в сельской местности. Работы здесь мало, до беременности мы вместе работали у местного предпринимателя, но работа сезонная. Я с ним завела тему о смене работы снова. Так как выбор не велик он пал на завод в соседнем городе. Транспорт туда ходит служебный, официальное устройство и заработная хорошая, но вот муж туда категорически не хочет идти. Мол на этой работе ему удобно и спокойно. Я не ожидала такого. Ведь всё же обговаривали.

Мать говорит не ломай себе жизнь. Делай аборт пока срок позволяет.

Раз он хочет жить как ему удобно то пусть живёт. Подскажите что делать, я уже ночами не сплю. Только не кляните за мысль об аборте.

Что делать в такой ситуации? Пишите ответ в комментариях!

Есть история, которой хотите поделиться? Вам нужен совет? Пишите на info@dni.ru с пометкой в теме "Реальная история из жизни". Мы опубликуем рассказ без редактирования, скрыв личные данные.

