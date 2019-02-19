Реальные истории: Отец мужа меня обзывает

Читатели "Дни.ру" часто присылают истории, которые никого не могут оставить равнодушными. Родители лезут в отношения семейной пары.

Добрый день. Хочу рассказать свою неприятную историю. С родителями мужа отношения всегда были нейтральными. Встречаемся редко, но метко. Никакого негатива к себе не чувствовала, но и расположения тоже.

Вчера за ужином его отец выпил и речь зашла о том, что муж работает и устает, а я на шее у него сижу. Назвал меня "тунеядкой". Сказал, что я живу не в своей квартире и ем еду, на которую не заработала. Он считает, что наш с мужем доход должен быть равным. Такого бреда я в жизни не слышала. Было очень обидно, что муж даже не вступился за меня. Даже о разводе задумалась.

На самом деле я подрабатываю репетитором на дому.

Нет возможности работать по-другому, так как сижу с двумя маленькими детьми. Получается, что я совмещаю помимо воспитание детей и подработку.

Разве это тунеядство? Как вообще реагировать на такое? Стоит ли рвать отношения с мужем из-за такого, что он промолчал?

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