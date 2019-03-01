Реальные истории: Муж ненавидит лучшую подругу

Читательница "Дни.ру" рассказала свою историю, которая не дает ей покоя. Любимый не позволяет общаться с подругой и запирает дома на целый день одну. прочитано 289 раз Три месяца назад вышла замуж. До свадьбы конфликтов не было вообще, мне казалось, что я связываю свою жизнь с идеальным мужчиной, но не тут-то было. Недавно муж стал запрещать мне общаться с моей лучшей подругой. Ссоры из-за этого практически каждый день. ПО ТЕМЕ Больше ярких историй на форуме "Дни.ру" Терпеть не может моих подруг Сюжеты Реальные истории из жизни Он никак это обосновывать не хочет. Просто говорит, что она ему не нравится. Хотя раньше мы часто собирались одной компанией, и они прекрасно ладили, поэтому у меня и мысли не было, что такое может произойти. Запрещает мне куда-либо ходить с ней, даже по телефону не дает нормально поговорить. Постоянно слушает, о чем, не отходит практически, а потом просит пересказать наш разговор. Мне кажется, это очень странно. Будто он что-то скрывает. На днях закрыл меня дома и забрал ключи "случайно".Вчера и вовсе поставил ультиматум. Либо она, либо он. Люблю мужа и не хочу развода, но и без подруг совсем остаться тоже желания нет. Как быть? Остаться без мужа или без подруги? Пишите в комментариях! Есть история, которой хотите поделиться? Вам нужен совет? Пишите на info@dni.ru с пометкой в теме "Реальная история из жизни". Мы опубликуем рассказ без редактирования, скрыв личные данные.

1 марта 2019, 01:16