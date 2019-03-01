Реальные истории: Муж ненавидит лучшую подругу
Три месяца назад вышла замуж. До свадьбы конфликтов не было вообще, мне казалось, что я связываю свою жизнь с идеальным мужчиной, но не тут-то было. Недавно муж стал запрещать мне общаться с моей лучшей подругой. Ссоры из-за этого практически каждый день.
Он никак это обосновывать не хочет. Просто говорит, что она ему не нравится. Хотя раньше мы часто собирались одной компанией, и они прекрасно ладили, поэтому у меня и мысли не было, что такое может произойти.
Запрещает мне куда-либо ходить с ней, даже по телефону не дает нормально поговорить. Постоянно слушает, о чем, не отходит практически, а потом просит пересказать наш разговор.
Мне кажется, это очень странно. Будто он что-то скрывает.
На днях закрыл меня дома и забрал ключи "случайно".Вчера и вовсе поставил ультиматум. Либо она, либо он. Люблю мужа и не хочу развода, но и без подруг совсем остаться тоже желания нет. Как быть?
Остаться без мужа или без подруги? Пишите в комментариях!
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