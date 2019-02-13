Реальные истории: вышла замуж за бисексуала

В "Дни.ру" регулярно присылают самые разные истории, которые невозможно оставить без внимания. Муж хранил эротические журналы в закрытом ящике.

У меня произошла ситуация, которой я не могу найти объяснение. Замужем я ровно год. С мужем прекрасные отношения, секс хороший, взаимопонимание и поддержка. Планируем ребенка через пару лет.

Месяц назад я обнаружила в его ящике журналы с голыми мужчинами. Обычно он его запирает на ключ, а в это т раз видимо забыл. Я решила навести там порядок и пожалела. У меня началась самая настоящая паника, я не понимала, что думать и как объяснить себе сложившуюся ситуацию. Наконец я решилась поговорить с ним об этом.

Результата ноль, он все отрицал и говорил, что ничего подобного в ящике у него не было. А сам видимо уже успел избавиться от улик.

Жаль я не додумалась сфотографировать или же спросить у него по факту в тот же день. Однако поведение у него очень сильно изменилось. Стал какой-то нервный и неразговорчивый. Не верю, что мой муж может иметь такие наклонности. Ничего подобного за ним не замечала. Что делать не знаю, я в полном отчаянии.

Есть ли этому хоть какое-то объяснение? Как разговорить его?

Есть история, которой хотите поделиться? Вам нужен совет? Пишите на info@dni.ru с пометкой в теме "Реальная история из жизни". Мы опубликуем рассказ без редактирования, скрыв личные данные.