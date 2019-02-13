Реальные истории: вышла замуж за бисексуала
У меня произошла ситуация, которой я не могу найти объяснение. Замужем я ровно год. С мужем прекрасные отношения, секс хороший, взаимопонимание и поддержка. Планируем ребенка через пару лет.
Месяц назад я обнаружила в его ящике журналы с голыми мужчинами. Обычно он его запирает на ключ, а в это т раз видимо забыл. Я решила навести там порядок и пожалела. У меня началась самая настоящая паника, я не понимала, что думать и как объяснить себе сложившуюся ситуацию. Наконец я решилась поговорить с ним об этом.
Результата ноль, он все отрицал и говорил, что ничего подобного в ящике у него не было. А сам видимо уже успел избавиться от улик.
Жаль я не додумалась сфотографировать или же спросить у него по факту в тот же день. Однако поведение у него очень сильно изменилось. Стал какой-то нервный и неразговорчивый. Не верю, что мой муж может иметь такие наклонности. Ничего подобного за ним не замечала. Что делать не знаю, я в полном отчаянии.
Есть ли этому хоть какое-то объяснение? Как разговорить его?
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