ЧП в Москве

Площадь пожара в торговом комплексе "Синдика", который находится в Московской области, превысила 55 тысяч квадратных метров
Со слов женщины, расправу над мужчиной она совершила "на почве неприязненных отношений"
Отец 12-летней москвички, погибшей от рук киллера, будет вынужден взять кредит на организацию похорон
Правоохранители предполагают, что у подозреваемого в преступлении молодого человека был сообщник
На данный момент спасателям удалось локализовать пожар, возникший в результате инцидента
Кроме того, несколько жителей многоэтажки оказались заблокированы в квартирах после инцидента
Гюльчехра Бобокулова с 2003 года состоит на учете в психиатрическом диспансере в Узбекистане
Гюльчехре Бобокуловой назначена комплексная стационарная нарколого-психиатрическая экспертиза
По словам отца Бобокуловой, женщина не знала, что наняла сидеть с ребенком психически больного человека
Мужчина принимал наркотики и выпивал, пока Гюльчехра Бобокулова разбиралась с кредиторами