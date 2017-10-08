Огненный апокалипсис накрыл подмосковный ТЦ "Синдика"

Площадь пожара в торговом комплексе "Синдика", который находится в Московской области, превысила 55 тысяч квадратных метров. На площади более 300 квадратных метров обрушилась кровля.

"Сил и средств на месте тушения пожара достаточно. Что касается взрывов, то это идет обрушение. На стоянке есть единицы техники, которые не были эвакуированы. Имеются газовые баллоны", – заявил представитель ГУ МЧС по Московской области.

Некоторое время назад появилась информация о том, что на подземной стоянке горящего в Одинцовском районе строительном рынке "Синдика" взрываются припаркованные автомобили. Согласно данным на сайте торгового центра, подземный паркинг рассчитан на 5,2 тысячи машиномест.

В настоящее время в тушении огня, который буквально сжирает торговый центр, расположенный на внешней стороне 65-го километра МКАД неподалеку от района Строгино, принимают участие три вертолета. "В общей сложности они сбросили уже 310 тонн воды. Они продолжают работу", – добавили в пресс-службе ведомства.



Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🌟Natalya Lamunova🌟 (@natalamunova) Окт 8 2017 в 8:43 PDT

В свою очередь, начальник ГУ МЧС по Московской области Сергей Полетыкин заявил, что пожар в торговом центре "Синдика", как ожидается, локализуют не раньше трех часов утра. Пожарные вертолеты решено использовать и в темное время суток.

Как отмечает РИА Новости, в результате ЧП пострадали два человека. Одного из них госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н.В.Склифосовского, второму оказали помощь амбулаторно, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. C территории торгового центра были эвакуированы три тысячи человек.

#синдика вот и нет Синдики. Дорогая там земля. И все не просто так загорелось и 30 минут не было пожарных, как пишут. Публикация от Ilya Barinov (@overclocker) Окт 8 2017 в 9:51 PDT

В районах неподалеку от места пожара чувствуется сильный запах гари. От горящего ТЦ валят клубы густого черного дыма, который видно издалека.

"Синдика" была открыта в 2014 году. Это один из крупнейших торговых центров строительных и отделочных материалов в Москве. Его общая площадь составляет более 130 тысяч квадратных метров. На двух этажах ТЦ находятся более 1200 магазинов. Здание представляет собой многоуровневый корпус, где на минус первом этаже расположена парковка, на первом этаже продаются стройматериалы, на втором – фудкорт и мебельные магазины.

