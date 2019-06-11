Стали известны промежуточные результаты экспертизы по делу журналиста Голунова

Специалисты не обнаружили отпечатков пальцев корреспондента "Медузы" Ивана Голунова на предметах, изъятых полицейскими во время обыска квартиры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката журналиста Сергея Бадамшина.
Как передает Life.ru, ранее на пакетах с наркотиками, найденных в квартире корреспондента, обнаружили ДНК нескольких человек. Экспертиза завершится во вторник, 11 июня.
Напомним, что журналист Иван Голунов был задержан 6 июня по подозрению в сбыте запрещенных веществ. В доме корреспондента "Медузы" нашли несколько пакетиков с наркотиками. Полицейские возбудили уголовное дело, уточняет телеканал "360".
Жена принца Гарри обрела неимоверную популярность
Шоумен возмущен происходящим
Невеста Тимати пожаловалась на плохое самочувствие
Тренер возмущена до глубины души
Популярные темы форума
Можно ли убежать от темного прошлого?
Закрутила роман с турком, я замужем
в Москве зарезали русского парня не русские стаей напали!Зачем их пускают в страну!
Оральный секс
Мастурбирую во время секса
Вещи из секондхенда
Подруга увела моего мужа.
Бари Арибасов выпил жидкость "КРОТ",по невнимательности,.
Отчим пристает . Что делать мне?
Собака.....
Мужчина меня не уважает
Все кто познал на себе влияние компьютерных игр! Сюда
Не хочу больше жить!
Разведенка с прицепом
Оленевода Собякина в отставку.
оЧЕНЬ хочу на концерт группы Шары
Должен отслужить в армии
Парень оказался извращенцем
Муж не хочет детей.
Можно ли завидовать сестре родной?
<>
марина рыгает на уроках и мешает мне
На западе мальчики одеваются, как девочки
Прямолинейнвая подруга
Двойная фамилия. Да или нет?
Где недорого отдохнуть летом?
Не обрадовался подарку
Работаю 6 дней в неделю
Тирамин и выработка собственных гормонов. Миф или реальность?
На каком месяце уже виден живот?