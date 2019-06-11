Стали известны промежуточные результаты экспертизы по делу журналиста Голунова

Специалисты не обнаружили отпечатков пальцев корреспондента "Медузы" Ивана Голунова на предметах, изъятых полицейскими во время обыска квартиры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката журналиста Сергея Бадамшина.

Как передает Life.ru, ранее на пакетах с наркотиками, найденных в квартире корреспондента, обнаружили ДНК нескольких человек. Экспертиза завершится во вторник, 11 июня.

Напомним, что журналист Иван Голунов был задержан 6 июня по подозрению в сбыте запрещенных веществ. В доме корреспондента "Медузы" нашли несколько пакетиков с наркотиками. Полицейские возбудили уголовное дело, уточняет телеканал "360".