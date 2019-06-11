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Общество

Победа: россияне в восторге от освобождения Ивана Голунова

Иван Голунов. Фото: www.globallookpress.com
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев выступил с заявлением о прекращении уголовного преследование журналиста Ивана Голунова, который обвинялся в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Российская общественность приняла эту новость с восторгом.
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Решение о прекращении уголовного дела в отношении Ивана Голунова поддержали в Совете по правам человека при президенте России. Зампред СПЧ Евгений Бобров выразил надежду, что "и в других подобный ситуациях будут приниматься правильные решения".

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"Можно только поприветствовать это решение. Я думаю, что оно очень важное для самоощущения гражданского общества и солидарности российских журналистов", – цитирует "Интерфакс" главу Союза журналистов России Владимира Соловьева.

Главный редактор издания "Московский комсомолец", член СПЧ и глава союза журналистов Москвы Павел Гусев выразил уверенность, что на благоприятный исход дела повлияли "единство журналистов и зрелость гражданского общества".

 

 

"Исходя из того, что сказал Колокольцев, значит люди, которые затеяли эту всю возню, будут нести уголовную ответственность, потому что до этого заявлялось немножко другое, и общественность дезинформировалась", – уверен член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. "Без суда это дело не обойдется, я в этом абсолютно убежден", – подчеркнул он.

Не стала скрывать своих эмоций и официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. "Лучший день. До слез. Счастье", – на своей странице в Facebook прокомментировала она решение о прекращении уголовного преследования Ивана Голунова. Также она поблагодарила журналиста ВГТРК Андрея Медведева. "Твои слова , твоя убежденность и призыв стали важнейшим фактором, чтобы не пройти мимо, сказав "за Вышинского же не вступился, не жаль". Так сказали многие. А ты объединил", – напомнила Мария Захарова.

"Нужно назвать имена этих "оперативников"– головотяпы они или они провокаторы. Строго их наказать! И пусть это будет показательной поркой. Чтобы другим неповадно. То есть найти нужно тех, кто согласился исполнить заказ! И тех, кто заказал Голунова, разумеется,– тоже. Это было бы справедливо! А в России как известно именно на это запрос", – на своей странице в Telegram написала ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева.

"В деле Голунова в конечном итоге победили закон и справедливость", – подвел итог адвокат журналиста Сергей Бадамшин. "Очень хорошо, что совместные усилия всех, кто поддерживал Ивана, привели к тому, что МВД признало наличие системной проблемы и начало предпринимать конкретные действия, направленные на ее устранение", – подчеркнул он.

"Последний раз я так радовалась за свою страну, когда гуляла во Никольской по время ЧМ, кажется. Потому что этот один Голунов – ни разу ни один Голунов. Это о том, как все устроено. И в какую сторону все будет – потихоньку, со скрипом, но все-таки двигаться впредь. Пойду выпью безалкогольного шампанского, что ли", – отметила главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

Также она пошутила по поводу фирменной футболки RT, которая была на журналисте во время задержания и в которой он был доставлен в суд по поводу избрания меры пресечения. "А также высылаем Голунову запас наших фирменных футболочек. Эта-то истрепалась поди", – заметила Симоньян.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов подметил любопытную деталь. "Уголовное обвинение с Ивана Голунова снято, но уголовное дело по наркотикам продолжается. Это значит, что сотрудники МВД должны будут держать ответ", – рассказал он.

Также с совместным заявлением выступили генеральный директор "Медузы" Галина Тимченко, главный редактор портала Иван Колпаков, один из основателей и бывший главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и основательница интернет-издания The Bell Елизавета Осетинская. "Свобода Ивана – отличный повод для праздника", – отметили они. Товарищи Ивана Голунова предложили всем неравнодушным собраться на согласованной акции 16 июня.

Прокомментировал произошедшее и мэр Москвы Сергей Собянин. "Расследование должно быть продолжено – так же беспристрастно. Я уверен, что так и будет", – на своей странице в Twitter подчеркнул он. Ранее столичный градоначальник обратился к начальнику ГУ МВД по Москве Олегу Баранову с просьбой взять рассмотрение этого дела под личный контроль и разобраться во всем максимально объективно.

Напомним, история с уголовным преследованием Ивана Голунова началась 6 июня, когда в центре Москвы несколько сотрудников полиции задержали журналиста. В тот же день были проведены обыски дома у сотрудника "Медузы". Правоохранители заявили, что при себе у Голунова был обнаружен мефедрон, а в жилище лежал кокаин.

Сам журналист подчеркнул, что никогда не употреблял наркотики и не занимался их распространением. Такого же мнения придерживались и все, кто знал Голунова. Позже правоту их позиции подтвердили экспертизы, которые не обнаружили на смывах с рук и срезах ногтей журналиста следов запрещенных веществ. На якобы изъятых у Голунова пакетиках также не было найдено никаких следов самого обвиняемого.

На защиту Ивана Голунова встали многие журналисты, политики и общественные деятели. Присоединились к ним и "Дни.ру". Возможно, что журналист мог пострадать из-за своей профессиональной деятельности – многочисленных расследований о коррупции в рядах российских чиновников.

В итоге глава МВД России Владимир Колокольцев выступил с заявлением, в котором не только рассказал о прекращении уголовного преследования Ивана Голунова, но и отметил, что будет ходатайствовать перед президентом Владимиром Путиным об увольнении начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина. Теперь уже правоохранителями займется Следственный комитет.

Автор: Геннадий Куприянов11 июня 2019, 21:54

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