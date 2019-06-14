"На кладбище много свободных мест": Собчак узнала о кошмарных угрозах Голунову

Теледиве удалось первой взять интервью у Ивана Голунова. Ксения Собчак побывала в квартире журналиста, где не так давно проходил обыск.

Голунов рассказал, что был поражен, узнав о поддержке коллег и просто неравнодушных обывателей. После задержания Иван слышал разговоры конвойных о людях, которые выражают недовольство на улице, но не понимал, что это как-то его касается.

"У следователей окна выходят во внутренний двор. У меня даже выглянуть не было возможности. Но когда в суде сквозь закрытые окна я услышал все эти крики – это была какая-то фантастика", – отметил журналист, беседуя с Ксенией Собчак.

Теперь, после освобождения, Иван чувствует огромную ответственность. Он обязан оправдать доверие народа и чем-то отплатить за поддержку.

Также Голунов вспомнил момент задержания. Сначала журналисту показалось, что его пытаются ограбить.

"Первой мыслью было: это какой-то гоп-стоп, сейчас я лишусь всего. Первая идея: со мной ли компьютер? Компьютер был не со мной, и я немножко расслабился. Они подскочили, закрутили руки за спину, начали кричать: "Пароль блокировки!" Я говорю: "Нет, я не буду говорить пароль блокировки". Подъехала машина, меня стали запихивать: "Вы задержаны, уголовный розыск!" – рассказал Голунов в прямом эфире YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!".

После журналист и теледива попытались воспроизвести тот момент обыска, когда, по словам Голунова, ему подкинули наркотики. Он отметил, что во время следственных действий заметил странное поведение одного из представителей власти. Страж правопорядка внезапно исчез из его поля зрения, а когда вновь возник, тут же попросил осмотреть место, где впоследствии были найдены пакетики с запрещенным веществом.

Меж тем он пока не догадался, как оборотням в погонах удалось подсунуть наркотики ему в портфель. "Рюкзак со стула они перекладывают на стол. Открывают большое отделение рюкзака. И сверху, я вижу, лежит пакетик с какими-то маленькими цветными шариками", – рассказал Иван.

Голунов сообщил Ксении Собчак, что все еще не знает имя человека, который стоит за его арестом. Однако подозревает героев своих недавних расследований, например, о работе микрофинансовых организаций или похоронном бизнесе. От "ритуальщиков" Ивану ранее поступали угрозы, которые звучали как "неприятные штуки": "Была фраза о том, что на кладбище много свободных мест".

Журналист признался, что внезапная слава, которая на него обрушилась, его тяготит. Он хочет, как и раньше, спокойно спускаться в метро. Ксения Собчак поспешила расстроить собеседника, она уверена, что популярность журналиста будет только расти. "Все умерло, этой жизни больше нет", – пошутила она.