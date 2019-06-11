Иван Голунов впервые высказался после освобождения

Журналисты взяли интервью у журналиста Ивана Голунова после его освобождения из-под домашнего ареста. "Не верю, что это происходит в реальности", – цитирует расследователя Telegram-канал Mash. Голунов не смог сдержать слез. Он добавил, что будет работать еще больше, чтобы оправдать доверие россиян.

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев выступил с важным заявлением. Он сообщил, что уголовное преследование журналиста Ивана Голунова прекращено. Это произошло в связи с недоказанностью вины расследователя. Более того, Колокольцев намерен ходатайствовать перед президентом Владимиром Путиным об увольнении высокопоставленных сотрудников полиции, которые занимались резонансным делом.

