Иван Голунов впервые высказался после освобождения

Журналисты взяли интервью у журналиста Ивана Голунова после его освобождения из-под домашнего ареста. "Не верю, что это происходит в реальности", – цитирует расследователя Telegram-канал Mash. Голунов не смог сдержать слез. Он добавил, что будет работать еще больше, чтобы оправдать доверие россиян.
Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев выступил с важным заявлением. Он сообщил, что уголовное преследование журналиста Ивана Голунова прекращено. Это произошло в связи с недоказанностью вины расследователя. Более того, Колокольцев намерен ходатайствовать перед президентом Владимиром Путиным об увольнении высокопоставленных сотрудников полиции, которые занимались резонансным делом.
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