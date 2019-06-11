Журналиста издания "Невские новости" уволили за поддержку Ивана Голунова

Издание "Невские новости" расторгло договор с одним из своих сотрудников после того, как тот высказался в поддержку Ивана Голунова. Об этом изданию "Медиазона" рассказал сам журналист Олег Дилимбетов.

Уточняется, что причиной для увольнения стал комментарий, который он анонимно дал "Открытым медиа". Неназванный сотрудник "Невских новостей" назвал задержание Голунова подозрительным. Начальство Дилимбетова решило, что он якобы выразил мнение всей редакции. "Мы считаем непрофессиональным эмоциональные поступки журналиста, который не разобрался в ситуации и не видел материалов уголовного дела. Редакция "Невских новостей" убеждена в том, что обвинять и оправдывать на территории нашей страны может только суд", – говорится в заявлении "Невских новостей".