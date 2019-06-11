Генпрокурор Чайка пообещал проконтролировать дело журналиста Голунова

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудила дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова с генеральным прокурором Юрием Чайкой. По ее словам, государственный деятель пообещал лично проконтролировать расследование, сообщает РИА Новости.

Напомним, что Иван Голунов был задержан 6 июня в столице. Его обвиняют в сбыте наркотиков. При обыске у корреспондента обнаружили пакет с запрещенными веществами. Подозреваемый заявил, что ему подбросили наркотики. 8 июня мужчину отправили под домашний арест, передает RT.