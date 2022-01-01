Погромы в Британии

Суровая зима ухудшила и без того сложное гуманитарное положение в стране, охваченной вооруженными протестами
В Британии дочь миллионера получила два года тюрьмы за участие в беспорядках
Специалисты разработали неприятно пахнущие пули для борьбы с беспорядками
Власти пообещали резко ужесточить свою политику в отношении уличной преступности
В разграблении магазинов участвовали посланница Олимпиады и дочь миллионера
Беспорядки в Великобритании координировали преступные банды, заявил Дэвид Кэмерон
Британская полиция вынуждена компенсировать весь ущерб от беспорядков
В Великобритании оглашаются первые приговоры участникам беспорядков
Махмуд Ахмадинежад раскритиковал действия британских властей во время беспорядков
Неизвестный направил автомобиль на мужчин, охранявших территорию от мародеров