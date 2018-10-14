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Политика

Страшные тайны: комик во власти Михаил Евдокимов

Михаил Евдокимов. Фото: GLOBAL LOOK press
Михаил Евдокимов больше запомнился своими монологами про идущего из бани мужика с красной мордой, чем каким-то знаковыми решениями на посту губернатора Алтайского края. Во власти он побыл совсем немного, не успев наладить отношения с ее представителями на местах. А в истории с его трагической гибелью до сих пор не поставлена точка.
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НАЧАЛЬНИК СЕЛЬСКОГО КЛУБА

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Почему популярного комика и артиста занесло в политику?  На этот вопрос сам он до конца так и не ответил. Банальный предвыборный лозунг в стиле "хочу помочь людям родного края" – не в счет. Когда Евдокимов узнал о своей победе на губернаторских выборах в Алтайском крае, он растерялся.

Главным делом в его жизни была сцена и микрофон. Еще в школе он выходил к публике с песнями, конферансом и пародиями. Потом создал собственную группу, пытался поступить в цирковое училище.

Руководящая работа до прихода в большую политику в его жизни все-таки была: Евдокимов руководил сельским домом культуры в селе Усть-Катунь. Но что такое быть директором группы пенсионеров-балалаечников и стать губернатором огромного края – масштабы несопоставимые.

Михаил Евдокимов. Фото: GLOBAL LOOK press

ПОЛИТИК-ПРОФАН

Несмотря на отсутствие политического опыта, с первых дней своего губернаторства Евдокимов начал ожесточенную борьбу с коррупцией и  социальной несправедливостью. Депутатов, бизнесменов и чиновников он откровенно раздражал своей прямотой. В какой-то момент политкорректная конфронтация переросла в открытый конфликт. Евдокимову была объявлена неофициальная война.

Закончилась она, как известно, трагически. Друзья и родные говорят о том, что Евдокимов предчувствовал скорую смерть. Последние несколько месяцев жизни Михаил не расставался с черным дипломатом, в котором были собраны все документы, доказывающие то, что он честно и правильно выполнял свою работу.

Черный чемоданчик куда-то исчез после автокатастрофы, которая случилась 7 августа 2005 года в 29 километрах от города Бийска, а случившаяся трагедия до сих пор вызывает немало вопросов у родственников и друзей артиста и политика.

Владимир Путин и Михаил Евдокимов. Фото: wikipedia.org

СТРАННАЯ АВАРИЯ

Согласно официальной версии, губернаторский автомобиль Mercedes с нарушением правил мчался на скорости около 150 километров в час по Чуйскому тракту. На одном из перекрестков водитель Евдокимова, проигнорировав сплошную разметку, пошел на обгон ехавшего впереди автомобиля Toyota Sprinter.

В этот момент водитель Toyota Олег Щербинский с включенным поворотником начал поворачивать налево. Машина Евдокимова по касательной задела японский автомобиль, вылетела с дороги и, пролетев не менее двадцати метров над землей, врезалась в березу.

Водитель, телохранитель и Михаил Евдокимов погибли. В живых чудом осталась его жена, Галина: у нее были сломаны ноги. После аварии она долго приходила в себя и не раз заявляла, что ДТП было подстроено.

Водителя Toyota Щербинского сначала признали виновным в аварии с губернатором и осудили на четыре года колонии-поселения. Правозащитники и адвокаты подняли волну общественного возмущения и после серии митингов и акций автомобилистов, прошедших по всей стране, Щербинского оправдали.

Михаил Евдокимов. Фото: GLOBAL LOOK press

ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ

До последних дней своей жизни Михаилу Евдокимову удавалось скрывать то, что он живет на две семьи. Второй, тайной любовью комика и политика была чернокожая модель Инна Белова. Она растила рожденного от Евдокимова сына Данилу.

Для официальной вдовы Михаила Сергеевича Галины, с которой он прожил 25 лет, это известие стало еще одним серьезным ударом. И только спустя  четыре года после гибели Евдокимова Галина и Инна нашли в себе силы встретиться лично. Ради Михаила, которого они любили, ради его детей женщины приняли решение забыть об обидах.

Вдова Галина, дочь Анна, внук Михаил, Инна Белова, сын Даниил. Из архива

Автор: Александр Комаров14 октября 2018, 10:00

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