Страшные тайны: комик во власти Михаил Евдокимов

Михаил Евдокимов больше запомнился своими монологами про идущего из бани мужика с красной мордой, чем каким-то знаковыми решениями на посту губернатора Алтайского края. Во власти он побыл совсем немного, не успев наладить отношения с ее представителями на местах. А в истории с его трагической гибелью до сих пор не поставлена точка.

НАЧАЛЬНИК СЕЛЬСКОГО КЛУБА

Почему популярного комика и артиста занесло в политику? На этот вопрос сам он до конца так и не ответил. Банальный предвыборный лозунг в стиле "хочу помочь людям родного края" – не в счет. Когда Евдокимов узнал о своей победе на губернаторских выборах в Алтайском крае, он растерялся.

Главным делом в его жизни была сцена и микрофон. Еще в школе он выходил к публике с песнями, конферансом и пародиями. Потом создал собственную группу, пытался поступить в цирковое училище.

Руководящая работа до прихода в большую политику в его жизни все-таки была: Евдокимов руководил сельским домом культуры в селе Усть-Катунь. Но что такое быть директором группы пенсионеров-балалаечников и стать губернатором огромного края – масштабы несопоставимые.





ПОЛИТИК-ПРОФАН

Несмотря на отсутствие политического опыта, с первых дней своего губернаторства Евдокимов начал ожесточенную борьбу с коррупцией и социальной несправедливостью. Депутатов, бизнесменов и чиновников он откровенно раздражал своей прямотой. В какой-то момент политкорректная конфронтация переросла в открытый конфликт. Евдокимову была объявлена неофициальная война.

Закончилась она, как известно, трагически. Друзья и родные говорят о том, что Евдокимов предчувствовал скорую смерть. Последние несколько месяцев жизни Михаил не расставался с черным дипломатом, в котором были собраны все документы, доказывающие то, что он честно и правильно выполнял свою работу.

Черный чемоданчик куда-то исчез после автокатастрофы, которая случилась 7 августа 2005 года в 29 километрах от города Бийска, а случившаяся трагедия до сих пор вызывает немало вопросов у родственников и друзей артиста и политика.





СТРАННАЯ АВАРИЯ

Согласно официальной версии, губернаторский автомобиль Mercedes с нарушением правил мчался на скорости около 150 километров в час по Чуйскому тракту. На одном из перекрестков водитель Евдокимова, проигнорировав сплошную разметку, пошел на обгон ехавшего впереди автомобиля Toyota Sprinter.

В этот момент водитель Toyota Олег Щербинский с включенным поворотником начал поворачивать налево. Машина Евдокимова по касательной задела японский автомобиль, вылетела с дороги и, пролетев не менее двадцати метров над землей, врезалась в березу.

Водитель, телохранитель и Михаил Евдокимов погибли. В живых чудом осталась его жена, Галина: у нее были сломаны ноги. После аварии она долго приходила в себя и не раз заявляла, что ДТП было подстроено.

Водителя Toyota Щербинского сначала признали виновным в аварии с губернатором и осудили на четыре года колонии-поселения. Правозащитники и адвокаты подняли волну общественного возмущения и после серии митингов и акций автомобилистов, прошедших по всей стране, Щербинского оправдали.





ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ

До последних дней своей жизни Михаилу Евдокимову удавалось скрывать то, что он живет на две семьи. Второй, тайной любовью комика и политика была чернокожая модель Инна Белова. Она растила рожденного от Евдокимова сына Данилу.

Для официальной вдовы Михаила Сергеевича Галины, с которой он прожил 25 лет, это известие стало еще одним серьезным ударом. И только спустя четыре года после гибели Евдокимова Галина и Инна нашли в себе силы встретиться лично. Ради Михаила, которого они любили, ради его детей женщины приняли решение забыть об обидах.



