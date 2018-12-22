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Политика

На известного политика напал огромный кабан-убийца

Кадр из мультфильма "Король Лев"
Страсть обличенных властью людей к охоте – факт общеизвестный. Многие государственные деятели любили на досуге завалить кабанчика, подстрелить десяток-другой уток или выйти на крупную дичь – лося или медведя. Пострелять из двустволки был не прочь и генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.
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Заядлый охотник Леонид Ильич любил перед хорошим обедом с водочкой поохотиться на кабана. Брежнев привык стрелять их с вышки, в этом случае звери не представляли для него опасности. Часами он сидел на высоте и ждал, когда загонщики справятся с будущей добычей и подгонят ее поближе к генсеку.

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Обычно в один из подмосковных заповедников Брежнев приезжал с многочисленной свитой и охраной. После удачной охоты повар на вертеле жарил косулю, готовил шашлыки, запекал в печи кабанью ногу.

А до этого была сама охота – увлекательное развлечение, когда егеря выгоняли на генсека и его товарищей дичь, а многочисленная охрана прочесывала все окрестные дороги и тропинки. Не дай бог подстрелить какого-нибудь грибника или такого же охотника!

Бывало, что Брежнев нарушал правила – сам садился за руль "УАЗа" и вместе с егерем уезжал в неизвестном направлении. Тогда охране приходилось решать сложную задачку обеспечения полной безопасности генерального секретаря. И она с этим успешно справлялась. Нужных людей в лесу хватало – и в штатском, и в военной форме.


Говорят, что Брежнев был хорошим стрелком, поэтому егеря обычно не подставляли высокому гостю животных для стрельбы с ближнего расстояния. Но однажды удача отвернулась от генсека. В тот день он пережил несколько неприятных минут.

Выстрелив с вышки по огромному кабану, Леонид Ильич спустился с вышки. Кабан лежал на земле и не подавал признаков жизни. Однако, когда генсек приблизился к зверю, тот внезапно вскочил и побежал ему навстречу. Спас Брежнева смелый егерь, который дважды выстрелил в подранка.

Но на этом история не закончилась: трижды раненый зверь бросился в сторону и налетел на спрятавшегося в кустах охранника. Мужчина не растерялся и достал нож, почему-то у него при себе не было огнестрельного оружия. Кабана, конечно, ножом не взять, и он убежал в лес уже с четырьмя ранениями.

Покушение на руководителя партии так взволновало всех, кто находился рядом, что высокие гости и егеря забыли о том, что по неписаному кодексу охотников раненого зверя нужно обязательно добить. Но в тот момент все были так взволнованы и переживали за генсека, что вдогонку за раненым кабаном никто и не подумал броситься.


Покушались на Брежнева не только кабаны. В январе 1969 года генсек пережил неприятный момент, когда прямо у стен Кремля в автомобиль из его кортежа стрелял сразу из двух пистолетов младший лейтенант Виктор Ильин. Он дезертировал из воинской части под Ленинградом, прихватив собой оружие.

Истинная причина покушения осталась тайной, в марте 1970 года преступника освободили от уголовной ответственности. По официальному заключению врачей он был признан душевнобольным и отправлен на принудительное лечение.

Автор: Александр Комаров22 декабря 2018, 10:05

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