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Политика

Страшные тайны: синий Ельцин в трусах попал в милицию

Борис Ельцин. Фото: www.globallookpress.com
Тихим осенним вечером 1989 года с будущим президентом России Борисом Ельциным произошло удивительное событие, вошедшие в историю как падение с моста с мешком на голове. Dni.Ru собрали свидетельства  происшествия и пришли к выводу, что в этой истории до сих пор много темных пятен.
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В практике государственных деятелей такого никогда не было. Падение депутата Верховного Совета СССР Ельцина с моста даже пришлось обсуждать на самом высоком уровне. Мало того, инциденту уделили эфирное время центральные телеканалы и все, выходящие на тот момент, газеты.

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Борис Николаевич Ельцин

Борис Николаевич Ельцин первый президент России

По версии виновника трагикомического события, 28 сентября 1989 года он собрался в гости к своему друг на одну из подмосковных дач. Отпустив машину с личным водителем, Ельцин решил прогуляться пешком и подышать свежим воздухом.

Около Москвы-реки на политика сзади напали неизвестные, набросили на голову мешок и сбросили с моста. Вода была очень холодная, и он с трудом доплыл до берега, а затем добрался до ближайшего отделения милиции, где его напоили горячим чаем. Спустя несколько часов в участок приехал охранник будущего правителя России Александр Коржаков.

Александр Коржаков. Фото: www.globallookpress.com

В своей книге "Борис Ельцин: от рассвета до заката" он позже в деталях опишет это событие. "Борис Николаевич лежал на лавке в милицейской будке неподвижно, в одних мокрых белых трусах. Растерянные милиционеры накрыли его бушлатом, а рядом поставили обогреватель. Но тело Ельцина было непривычно синим, будто его специально чернилами облили", - пишет Коржаков.

Версию о падении в реку с мешком на голове, кроме самого Ельцина подтвердить никто не смог. По свидетельству местных жителей, если бы он действительно упал с того самого моста, который описывал, то вряд ли остался бы жив. Высота там довольно приличная – около 15-ти метров, а глубина, напротив, небольшая – всего полтора метра.

Фото: commons.wikimedia.org/Kremlin.ru

Да и служебное расследование не подтвердило факта нападения. Водитель Ельцина категорически отрицал его рассказ. По версии шофера, он высадил Ельцина у проходной дачного поселка, в руках у политика были два букета цветов, один из которых был позже найден в 900 метрах от дачных ворот.

Тут-то и всплыла некая любовница. В прессе писали, что Ельцин приехал вовсе не к другу, а к женщине. А она, не пожелав с ним общаться, взяла ведро с водой и окатила политика с ног до головы. Для того, чтобы оправдать свое положение, Ельцин якобы и придумал историю с падением в реку. Правда, сам он утверждал, что историю с любовницей придумали враги для его дискредитации.

Борис Ельцин. Фото: www.globallookpress.com

Сама предполагаемая пассия Ельцина – Елена Степанова – связь с ним отрицала и сообщила, что ее шесть часов допрашивали на Лубянке. Она рассказала свою версию произошедшего в интервью журналистам: ни с какого моста Ельцин не падал и никто на него не покушался. Он просто свалился в канаву, а потом дошел до дачного милицейского поста. И был он не мокрый, а грязный. На утверждение корреспондента, что Ельцин в те времена не пил, Степанова рассмеялась: "Да что вы говорите!"

Падение с моста, как ни странно, повысило рейтинг Бориса Николаевича. История ушла в народ, о ней слагали анекдоты и даже поэмы. Сюжет занял важное место в ряду забавных случаев, происходивших с Ельциным. Помимо народного творчества, случай упоминался, например, в политическо-сатирической передаче "Куклы".

Борис Ельцин. Фото: www.globallookpress.com

Над сплошной рваниной горя кто-то митинг собирает.

Между бучей и Егором гордо реет Боря-вестник, черной мельнице подобный.

То с моста в мешке бросаясь, то стрелой летая в Штаты, интервью дает и люди слышат голос важной птицы.

Автор: Александр Комаров24 ноября 2018, 10:01

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