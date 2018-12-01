Елизавета II вляпалась в грязный скандал из-за порнофото

Королева Елизавета II – символ британской монархии. Жители Туманного Альбиона воспринимают ее как "родную бабушку" и стараются не ставить под сомнение нравственный образ монаршей особы. Но как и у всякого человека, в ее жизни есть эпизоды, о которых она старается не вспоминать. Один из них связан с мужем Елизаветы, герцогом Эдинбургским Филиппом. Знающие люди говорят о существовании большого архива порноснимков, на которых засветился и достопочтенный супруг королевы. Историки утверждают, что пикантная коллекция не раз становилась источником скандалов как в монаршей семье, так и за ее пределами.



Елизавета II взошла на престол в феврале 1952 года после скоропостижной смерти короля Георга VI. За пять лет до этого она вступила в брак с лейтенантом Филиппом Маунтбеттеном, сыном греческого принца Андрея. Первые дети у четы появились еще до восшествия Елизаветы на престол: в 1948 году родился первенец – Чарльз, а спустя два года – дочь Анна.

Филипп после женитьбы попал в положение "домашней хозяйки" при влиятельной супруге. Во дворце герцогу Эдинбургскому было скучно, его тянуло на развлечения в шумных компаниях, хотелось больше женского внимания. Высокий и статный красавец, он тяготился своим стесненным положением.

Утешение Филипп находил в кругу близких друзей. Одним из них был Майк Паркер – его бывший сослуживец в морской флотилии. Паркер познакомил герцога с Генри Нейхумом. Увлеченный фотографией потомок итальянских евреев, он с детства зарабатывал на съемках свадебных церемоний.





Благодаря протекции дяди Филиппа графа Луиса Маунтбеттена фотограф стал популярен при королевском британском дворе. Именно его камера запечатлела свадьбу и коронацию Елизаветы, а также крещение Чарльза и Анны. Работой Нейхума августейшие особы были довольны, деньги в карманы фотографа лились рекой. Вскоре он купил роскошную квартиру в центре Лондона.

В 1947 году Нейхум вместе с Филиппом основали тайный клуб для мужчин "Четверг-клуб". Он предназначался для высокопоставленных любителей "клубнички", простолюдинам вход туда был закрыт. Девушек влиятельным господам поставлял врач Стивен Уард, лечивший самого Уинстона Черчилля.

Пока жена готовилась к рождению наследника, ее муж предавался утехам на частных секс-вечеринках. "Радуйся, что твоя ширинка не умеет разговаривать", – говорили герцогу Эдинбургскому его друзья. Архивариусом "Четверг-клуба" стал Нейхум: все происходящее он фиксировал на камеру. Не оставался в стороне от объектива фотографа и сам Филипп.





Полной коллекции снимков в свободном доступе, естественно, нет. О содержании альбомов можно судить по рассказам осведомленных журналистов, имеющих связи со спецслужбами Соединенного Королевства. По словам историка Геннадия Соколова, обозреватель лондонской Daily Express Дэниел Макгрори в середине 90-х направил любопытное письмо главному редактору издания, где поведал о содержании секретных альбомов.



С его слов, на некоторых снимках изображен принц Филипп, отдыхающий у бассейна в компании голых девиц. На других кадрах вместе со своими друзьями герцог Эдинбургский развлекается игрой "в трех мушкетеров". В роли рысаков выступают обнаженные дамы.



Не менее любопытны фотографии других членов королевской семьи. Так, на одном из снимков герцогиня Аргилльская изображена стоящей на коленях перед обнаженным мужчиной. Из одежды на достопочтенной женщине только три нитки бус. К сожалению, кавалер так и остался неизвестным: его голова на фото срезана.

О пикантной коллекции говорят уже не первое десятилетие. Порноархив стал своеобразным секретом Полишинеля: о нем все знают, но вслух предпочитают не говорить. Британские спецслужбы как огня боятся попадания архива в руки недоброжелателей.





В 2003 году разразился скандал вокруг публикации в газете Daily Mail. Журналисты издания сообщали, что часть документов "Четверг-клуба" попала в руки русских. Журналисты предупреждали, что утечка способна подорвать основы британской монархии.

В СМИ называлось имя олигарха Бориса Березовского: якобы он каким-то образом мог завладеть частью коллекции. В марте 2013 года предприниматель был найден мертвым в доме бывшей жены.

"Четверг-клуб" прекратил существование в середине 1950-х, Генри Нейхум попал в опалу. В 1956 году он лег в клинику подлечить ногу. Там у него случился сердечный приступ. Историки не исключают, что к смерти фотографа причастны спецслужбы Ее Величества. Нейхум знал слишком много и мог шантажировать королевскую семью, поэтому оставлять его в живых было опасно.

Незавидная участь ждала и поставщика девиц, доктора Уарда, к которому после смерти Нейхума по завещанию перешел компрометирующий порноархив. Врача арестовали и потребовали выдать альбомы. По официальной версии, Уард совершил самоубийство – отравился барбитуратами. Однако ряд исследователей полагают, что оно было инсценировано. Умерли при странных обстоятельствах и бывавшие в "Четверг-клубе" девицы.