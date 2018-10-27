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Политика

Страшные тайны: кто хотел убить Анатолия Чубайса

Анатолий Чубайс. Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Отношение к Анатолию Чубайсу в российском обществе, мягко говоря, неоднозначное. Идеолог приватизации и один из младореформаторов в команде Егора Гайдара прославился обещаниями про две "Волги" за ваучер, это выражение вошло в историю как символ обмана. Достоверных сведений о том, чтобы хотя бы один человек смог обменять приватизационный чек на два автомобиля марки "ГАЗ", нет. Зато известно о трех попытках покушения на идеолога экономических реформ.
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Анатолий Борисович Чубайс

Анатолий Борисович Чубайс председатель правления ОАО "Роснано"

90-е годы в истории России – время перемен, полной свободы и даже вседозволенности, не зря их называют лихими. В стране полным ходом шло построение новой рыночной экономики. Этим занималась команда так называемых младореформаторов во главе с премьер-министром Егором Гайдаром.

Основными составляющими реформ были приватизация государственной собственности, либерализация цен и свобода торговли, повлекшие за собой обесценивание сбережения граждан, многомесячные задержки выплат зарплат и пенсий, появление десятков финансовых пирамид.

На волне передачи государственных предприятий в частные руки в начале 1992 года правительство выпустило приватизационные чеки и бесплатно раздало их всем гражданам. На чеки можно было приобрести акции предприятий или вложить их в другие ценные бумаги, и почувствовать себя собственником части бывшего государственного имущества. Так обстояло дело в теории, но жизнь, как говорится, расставила все по своим местам.

Анатолий Чубайс. Фото: Соболев Валентин/Фотохроника ТАС

Номинал чека составлял 10 тысяч рублей, считалось, что эта величина определялась путем деления стоимости приватизируемых предприятий на число жителей страны. В начале 1992 года это были большие деньги, но к середине того же года на них можно было купить четыре килограмма бананов. В результате галопирующей инфляции более 4000% к началу 1992 года ваучер обесценился до такого уровня, что его с трудом можно было обменять на две бутылки водки.

ИДЕОЛОГ ПРИВАТИЗАЦИИ

Идея осчастливить всех граждан страны частичкой бывшей государственной собственности принадлежала Анатолию Чубайсу, занимавшему тогда пост вице-премьера в правительстве.

Инженер по специальности и экономист по призванию, Чубайс занял достаточно высокий государственный пост, когда ему было 37 лет. Но опыт общения с экономистами у него уже был достаточный: еще в 1979 году он совместно со своими институтскими коллегами организовал кружок экономистов-рыночников и поставил задачу во что бы то ни стало найти пути возможного реформирования неповоротливой советской экономики.

Анатолий Чубайс. Фото: GLOBAL LOOK press/Viktor Chernov

Именно тогда Чубайс со своими соратниками пришли к выводу, что как ни крути – без рынка ничего не получится. Позже, уже с объявлением Михаилом Горбачевым перестройки, благодаря Егору Гайдару, Чубайс был привлечен к работе комиссии Политбюро ЦК КПСС по совершенствованию управлением народным хозяйством.

Сам Горбачев, правда, сказал тогда молодым экономистам-мечтателям:"Вы что хотите рыночный социализм построить? Забудьте! Это за пределами политических реальностей". Воплотить свои идеи в жизнь Чубайсу удалось лишь в начале 90-х, когда уже не было Советского Союза, а к власти в новой России пришел Борис Ельцин.

ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ЧУБАЙС

Но не всегда Анатолий Чубайс был в фаворе у хозяина Кремля. В январе 1996 года, после неудачи проправительственного движения "Наш дом - Россия" во главе с Черномырдиным на парламентских выборах, Ельцин отправил первого вице-премьера в отставку.

Борис Ельцин и Анатолий Чубайс. Фото: Донской Дмитрий/Фотохроника ТАСС

Помимо указа с жесткой формулировкой "низкая требовательность к ведомствам и невыполнение поручений президента", Ельцин еще и публично прошелся по Чубайсу. "В том, что за "НДР" на выборах проголосовало только около 10 % избирателей, виноват Чубайс. Если бы не допущенные им ошибки в проведении экономической политики, число проголосовавших было бы не меньше 20%", – заявил с экранов телевизоров президент.

Чуть ли не в тот же день популярная в те годы сатирическая передача НТВ "Куклы" трансформировала слова Ельцина в фразу "Во всем виноват Чубайс", ставшую поговоркой (слово "мем" тогда еще ни использовалось) и обозначающую перекладывание вины на кого-либо другого.

ПОД ПРИЦЕЛОМ ГРАНАТОМЕТА

Занимаясь такими непопулярными в народе реформами и оказывая огромное влияние на будущее России, Анатолий Чубайс не мог не осознавать, что его жизнь может быть в опасности. Сам он как-то проговорился, что знает, как минимум, о трех заказах на собственное убийство.

Это заявление в интервью одной из английских газет оказалось пророческим: в марте 2005 года на Чубайса было совершено покушение. Его автомобиль хотели взорвать: на дороге у поселка Жаворонки в Подмосковье  сработало мощное взрывное устройство, а затем машину обстреляли из автоматов. Чубайса спасла броня немецкого автомобиля.

Владимир Квачков. Фото: wikipedia.org

Обвинение в покушении были предъявлены отставному полковнику ГРУ Владимиру Квачкову. Следствие утверждало, что он хотел убить Чубайса из-за личной неприязни. В июне 2008 года Квачкова и его подельников оправдали присяжные, прокуратура приговор обжаловала. Дело снова отправили следователям, и в итоге новая коллегия присяжных в 2010 году снова вынесла оправдательный вердикт.

Правда, Квачков все-таки получил срок: в декабре 2010 года он был задержан по обвинению в организации мятежа и терроризме, а спустя три года суд приговорил его к 13 годам лишения свободы.

Автор: Александр Комаров27 октября 2018, 10:04

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