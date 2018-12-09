Убийца разводившего кур политика умер от рака

Попавший в немилость к Сталину, лишенный советского гражданства и долгое время скитавшийся по миру советский революционер Лев Троцкий в декабре 1937 года с радостью узнал о том, что его согласилась принять Мексика. Но счастье было недолгим – в августе 1940 года Льва Давидовича зарубил испанский агент советских органов госбезопасности Рамон Меркадер.

В Мексике Троцкий обнаружил большой интерес к разведению кроликов и кур. Видимо, дало о себе знать проведенное в деревне детство: отец революционера был крупным земледельцем.

После переезда в Мексику Троцкий решил поставить крест на политике и не вмешиваться в процессы, происходящие в стране. Но о своем прошлом он забыть не смог: Троцкий выпустил в свет работу "Преданная революция. Что такое Советский союз, и куда он идет". А за несколько дней до своей смерти по заказу американского журнала "Life" написал скандальную статью "Сверх-Борджиа в Кремле", обвинявшую Сталина в отравлении Ленина.

Своей работой Троцкий поставил редакцию в неловкую ситуацию: выступать с материалом, содержащим прямые обвинения руководителя другого государства в совершении уголовного преступления, было и рискованно, и непривычно.

Эта статься стала последним эпизодом в заочной борьбе Сталина и Троцкого, которая завершилась убийством. Первым, кто получил задание по устранению Троцкого был майор Сергей Шпигельгласс, высокопоставленный деятель ВЧК. Работавший под оперативным псевдонимом Дуглас, он должен был убить опального наркома еще в 1937 году, однако не смог выполнить приказ. К слову сказать, через полгода после убийства Троцкого, по злой иронии судьбы Дуглас был расстрелян своим же коллегами за сотрудничество с иностранными разведками и участие в троцкистском заговоре.





Непосредственным организатором операции по уничтожению Троцкого был назначен разведчик Наум Эйтингон. Он сформировал в рамках операции "Утка" две параллельные и ничего не знавшие друг о друге террористические группы из испанских коммунистов – "Мать" и "Конь". Первую возглавлял Рамон Меркадер, вторую – известный мексиканский художник Хосе Сикейрос.

Для организации покушения был привлечен советский агент Григулевич, он работал под руководством Сикейроса. В ночь на 24 мая 1940 года штурмовая группа в форме мексиканской полиции ворвались во внутренний двор дома Троцкого. В течение 15-ти минут они расстреливали спальню политика, затем оставили у ее дверей бомбу, но покушение провалилось. Революционер и его жена бросились на пол и оставались там все время обстрела, а бомба под дверью спальни так и не сработала.





После провала группы "Конь" охрана дома Троцкого была усилена, стены укреплены мешками с песком и дополнительной кирпичной кладкой, на окнах установлены стальные ставни, возле дома начали дежурить пять полицейских патрулей. На сцену была выведена группа "Мать", к тому времени Меркадер уже был введен в окружение Троцкого. Он представился ему как Жак Морнар, бельгийский подданный.

Рамон Меркадер появился в доме Троцкого 20 августа после обеда. Он сообщил, что написал статью о троцкистском движении, и попросил бывшего наркома ее прочитать. Несмотря на солнечный день, Меркадер был одет в плащ, в который были зашиты ледоруб и кинжал.





Выбрав момент, когда Троцкий углубился в изучение статьи, испанец нанес ему удар ледорубом. Лезвие вошло на семь сантиметров в затылок, но Троцкий умер не сразу, а только на следующий день в больнице. Спецоперация, задуманная восемь лет назад самим Сталиным, завершилась.

Личность Меркадера была установлена только в 1946 году, когда на Запад перебежал один из испанских коммунистов, знавший его лично. Достаточно посидев в мексиканских тюрьмах, Меркадер был освобожден в мае 1960 года и доставлен на Кубу, а затем тайно переправлен пароходом в СССР. Герой Советского Союза Рамон Иванович Лопес (такой псевдоним носил Меркадер) умер от рака легких в 1978 на Кубе, куда в середине 70-х переехал по приглашению Фиделя Кастро.