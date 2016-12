Почему попытка поссорить Россию и Турцию провалилась

Представители обеих стран заявили, что убийство могло быть подстроено некими третьими силами. "Неофициально ходит версия о следе американской разведки, которая хочет рассорить Россию и Турцию", – цитируют украинские "Вести" турецкого журналиста Огуза Бакира.

По мнению турецких властей, к убийству Андрея Карлова мог быть причастен проповедник-оппозиционер Фетхулла Гюлен, который сейчас находится в США. Отметим, что он осудил расстрел российского посла.

"Я решительно осуждаю этот ужасный акт террора. Турецкие и международные эксперты постоянно указывали на ухудшение безопасности и контр-террористических мер, так как турецкое правительство назначило тысячи сотрудников полиции по борьбе с терроризмом на неподходящие посты", – цитирует революционера Reuters.

Лозунги турецкого полицейского Мевлюта Мерта Алтынташа, застрелившего посла Андрея Карлова, также противоречат версии о его приверженности революционным идеям Гюлена. Выяснилось, что во время попытки свержения турецкой власти страж порядка активно поддерживал президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

The moment before: The Russian Ambassador to Turkey looks at a painting at a gallery in Ankara earlier today. Behind him, his assassin... pic.twitter.com/sZyJsTnAYo