Почему попытка поссорить Россию и Турцию провалилась

Убийство посла Андрея Карлова не стало причиной для разрыва отношений между Кремлем и Анкарой, как это случилось раньше со сбитым российским летчиком. Наоборот, это стало поводом для более тесного сотрудничества в борьбе с терроризмом.

Представители обеих стран заявили, что убийство могло быть подстроено некими третьими силами. "Неофициально ходит версия о следе американской разведки, которая хочет рассорить Россию и Турцию", – цитируют украинские "Вести" турецкого журналиста Огуза Бакира.

По мнению турецких властей, к убийству Андрея Карлова мог быть причастен проповедник-оппозиционер Фетхулла Гюлен, который сейчас находится в США. Отметим, что он осудил расстрел российского посла.

"Я решительно осуждаю этот ужасный акт террора. Турецкие и международные эксперты постоянно указывали на ухудшение безопасности и контр-террористических мер, так как турецкое правительство назначило тысячи сотрудников полиции по борьбе с терроризмом на неподходящие посты", – цитирует революционера Reuters.

Лозунги турецкого полицейского Мевлюта Мерта Алтынташа, застрелившего посла Андрея Карлова, также противоречат версии о его приверженности революционным идеям Гюлена. Выяснилось, что во время попытки свержения турецкой власти страж порядка активно поддерживал президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

The moment before: The Russian Ambassador to Turkey looks at a painting at a gallery in Ankara earlier today. Behind him, his assassin... pic.twitter.com/sZyJsTnAYo — Tunku Varadarajan (@tunkuv) 19 декабря 2016 г.

Между тем официальный представитель госдепартамента Джон Кирби назвал смехотворной версию о причастности Соединенных Штатов к убийству российского посла. По его словам, "эти обвинения абсолютно лживы, не основаны ни на каких фактах, и Госсекретарь прозрачно дал это понять в разговоре с министром внешнеполитического ведомства", – заявил Кирби.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что убийство Андрея Карлова будет классифицироваться как теракт. "Сегодня же этот вопрос будет поставлен перед членами СБ ООН. Терроризм не пройдет. Мы будем решительно с ним бороться", – сказала она.

Напомним, 20 декабря гроб с телом убитого российского посла в Турции прибыл в Россию. Траурная церемония прощания с Андреем Карловым прошла прямо перед зданием терминала аэропорта, после чего его тело погрузили в катафалк и отправили в Москву.