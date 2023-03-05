Смерть Усамы бен Ладена

Бизнесмен в США заявил права на награду в $25 миллионов за поимку бен Ладена
Зять убитого террориста был схвачен агентами ЦРУ в Иордании и выслан в США
Власти США намерены доказать, что Бен Ладен использовал материалы WikiLeaks
"Террориста номер один" Усаму бен Ладена исключили из черного списка ООН
Айман аз-Завахири рассказал о молодости Усамы бен Ладена
Написанная спецназовцем книга о смерти бен Ладена содержит служебную информацию
Американский спецназовец опроверг версию Вашингтона об убийстве бен Ладена
В последние годы своей жизни лидер "Аль-Каиды" передвигался в грузовике в ящике
Шакила Африди признали виновным, что он помог ЦРУ выследить террориста
Хиллари Клинтон не рассказала мужу о готовящейся операции