Аналитики: Хакерские атаки на российскую соцсеть ЯRUS были выгодны "большим игрокам"

Российская социальная сеть ЯRUS, которая еще не так давно начала полноценно работать и привлекать аудиторию, успешно выстояла перед ddos-атаками иностранных хакеров. Аналитики из компании-разработчика приложения уверены, что в этом замешаны IT-специалисты Украины, США, Японии и Кореи. На эти цели они получили миллионы долларов.

прочитано 85 раз "Борьба с приложением ЯRUS – это не только борьба цифровых гегемонов внутри конкурентной среды, но и борьба с успехом российского продукта, который составил конкуренцию большим игрокам. Успех ЯRUS раздражал многих больших игроков и падение сервиса было на руку им всем, но компания выстояла, несмотря на резкий рост пользователей", — рассказали в пресс-службе. ПО ТЕМЕ Хакеры атакуют популярный аналог западных соцсетей ЯRus На данный момент угроза миновала. Над нормализацией работы приложения под серьезными нагрузками круглосуточно трудится весь технический штат. Напомним, что ЯRUS заработал в полноценном режиме только в январе этого года. До этого соцсеть тестировалась ограниченным числом пользователей. С тех пор аудитория площадки увеличилась до двух миллионов и продолжает стремительно расти. Люди переходят на отечественные мессенджеры в том числе из-за постоянных блокировок и ограничений работы популярных западных ресурсов – Facebook, TikTok, YouTube и других. Кроме того, ЯRUS предлагает более удобные условия для потребления авторского контента. Так, в соцсети можно бесплатно слушать музыку, смотреть видео без рекламы и узнавать новости из 10 тысяч источников. ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: пресс-служба ЯRus Автор: Борис Эльфанд 10 марта 2022, 16:46