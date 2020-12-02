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Hi-tech

Опубликован реестр аудиовизуальных сервисов в России

Роскомнадзор составил список аудиовизуальных сервисов, которые могут быть предустановлены на ввозимую в Россию технику. В реестр вошли ориентированные на отечественный рынок продукты.
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В соответствии с Федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" Роскомнадзор сформировал реестр аудиовизуальных сервисов (АВС). В список вошли ориентированные преимущественно на отечественную аудиторию сервисы, уровень посещаемости которых находится выше отметки в 100 тысяч пользователей в сутки.

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    Список включает в себя следующие АВС:

    • Ivi
    • Megogo
    • More.tv
    • Movix
    • Okko
    • Premier
    • SPB TV Россия
    • Start
    • Wink
    • Амедиатека
    • Билайн ТВ
    • Кино1ТВ
    • Кинопоиск
    • Матч ТВ
    • Мегафон ТВ
    • МТС ТВ
    • НТВ ПЛЮС
    • Первый канал
    • Смотрим
    • Триколор кино
    • ТВ онлайн

    Владельцы вышеперечисленных сервисов смогут рассчитывать на то, что их программы могут быть предустановленны на ввозимую на территорию России технику. Такое требование содержится в федеральном законе, вступающим в силу в 2021 году.

    Автор: 2 декабря 2020, 20:23 Источник: Роскомнадзор ✓ Надежный источник

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