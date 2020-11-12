Новости Белоруссии Тарзан изменил Королевой Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей

Эксперт предрек кровавое подавление протеста в Белоруссии перед встречей Лукашенко с народом
"Ужасное прозрение видеть, какими ничтожествами вырастают твои дети": Алферова рассказала о семейной драме
Выступление Реввы вызвало у Долиной отвращение: Никто не имел такого права
"Изнываю от адской боли": после похода к косметологу Гогену Солнцеву грозит ампутация
партнеры
Четверг
12 ноября
Лента новостей
15:01
"Я пытался вернуть ее": бывший муж о попытке суицида Гурченко перед смертью
14:54
В Подмосковье запустили производство лекарств от редких болезней
14:50
Чумаков объяснил безразличие к стареющей Ковальчук после слухов о разводе
14:49
Роман с Ефремовым, переезд в США и затворничество: что стало со звездой "Маленькой Веры"
14:43
Прятали золото под одеждой: в Шереметьево задержали двух женщин-контрабандисток
14:26
"Составил завещание": Манучаров оказался на грани
14:26
"Появились брыли, морщинки и излишки тканей": хирург осмотрел 71-летнюю Пугачеву после очередной пластики
14:25
Канадские ученые изобрели уникальное устройство для отрезвления
14:06
"Хотела съесть булочку – передумала": Костенко поделилась секретами похудения
14:03
Решетова страдает из-за планов Тимати разлучить ее с сыном
13:56
Потратили последние деньги: "Иванушки" считают гроши из-за страшной болезни
13:47
Более трети российских мужчин готовы уйти в декрет вместо жен
13:37
Собянин о праздновании Нового года в Москве: Гулять никто не запрещает
13:36
"Лавочка для гостей": Солнцев нашел применение гробу пожилой возлюбленной
13:36
Интимные фантазии звезды "Иванько" довели Урганта до истерики
13:35
Боярский прошелся по тяжелобольному Светлакову
13:29
Черчесов назвал имя заменившего опозорившегося Дзюбу футболиста
13:21
Иммунолог заявил о безопасности бессимптомного коронавируса
13:07
Путина просят проиндексировать пенсии работающим пенсионерам
13:04
Смертельная болезнь Диденко: страшная ошибка врачей или наказание за "танцы на костях" мужа
12:54
"Не осталось стыда!": замужней Нюше врезали за разврат
12:46
Политолог: Для Лукашенко мысль об уходе невыносима
12:43
"Расставания и измены": стало известно о свободных отношениях Пересильд и Учителя
12:42
Почему звезда "Зачарованных" Шеннен Доэрти скрыла возвращение рака от близких
12:42
"Ну хоть с кем-то": Асмус нашла достойную замену Харламову
12:00
"Будь он проклят!": Виторган сорвался из-за зрительского хохота
11:59
Андрей Разин обнародовал фотографии таинственной невесты
11:57
"Много не ем!": как выживает оставшаяся без концертов Вика Цыганова
11:56
Шансы Байдена стать президентом крайне малы – эксперт
11:54
Попавшая в трудное положение Железняк из "Сватов" молится на директора "Ленкома"
11:50
Инфицированного Зеленского доставили в больницу
11:39
Еще один получивший российскую вакцину врач заболел коронавирусом
11:17
"Нужно избавиться от сорняков": именитый дизайнер о вульгарном вкусе Собчак
11:15
Невролог рассказал о правилах хорошего сна
11:04
Странному поведению Артемьевой из "Сватов" нашли объяснение
11:04
"Маменькин сынок": Юлия Проскурякова разочаровалась в новом женихе
10:42
В России за сутки коронавирус выявили у 21,6 тысячи человек
10:32
Россиян ограничат в снятии наличных денег – подробности
10:21
Россияне начали массово уезжать из городов
10:19
"Это поступок": звезды восхищаются героической смертью партнера Кудрявцевой
09:57
Свыше 140 тысяч заражений за сутки: в США коронавирус побил антирекорд
09:33
Оставь себе: дети отказались от денег и разъехались с Агурбаш
09:29
Готовится уйти: разбитый горем Певцов купил себе участок на кладбище
09:20
Российским подросткам хотят разрешить водить машину
09:03
ВОЗ рассказала об отличиях симптомов гриппа и коронавируса
09:02
Грязный скандал между Пугачевой и Бузовой получил продолжение
08:21
Эксперт об отношении Путина к Лукашенко: Роль сыграл страх
08:19
Больной Светлаков подтвердил страшные слухи: легкие поражены
08:00
Вторая страшная смерть подряд: у потерявшей партнера Кудрявцевой снова большое горе
06:02
"Скучный и лживый": эксцентричный Лебедев оплевал Познера
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лишенный покоя Конкин сделал заявление об уходе
Как белорусская молодежь относится к интеграции с Россией
Политолог обвинил Европу в лицемерии из-за санкций против Белоруссии
Тихановская раскрыла свою позицию по Крыму
Будет воспитывать опекун: Конкин отказался растить внучку после смерти родной дочери
Пугачева получила дерзкий ответ после нападок на Бузову
Hi-tech

Канадские ученые изобрели уникальное устройство для отрезвления

прочитано 225 раз

Канадские ученые из Университета Торонто изобрели уникальный прибор, позволяющий ускорить выведение алкоголя из организма. Оно поможет любителям спиртного быстрее протрезветь.

Устройство состоит из маски, трубок, клапанов и баллона с углекислым газом. В нем нет высокотехнологичных деталей, что позволяет производить его практически в любой точке мира. Разработчики пояснили, что в основном алкоголь выводится из организма печенью и этот процесс ускорить нельзя. Но "помочь" печени могут легкие – именно на них действует аппарат, увеличивая объем выдыхаемого спиртного, сообщает Ura.ru.

Автор: 12 ноября 2020, 14:25 Источник: Ura.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Политолог: Для Лукашенко мысль об уходе невыносима
Шансы Байдена стать президентом крайне малы – эксперт
Эксперт об отношении Путина к Лукашенко: Роль сыграл страх
Как белорусская молодежь относится к интеграции с Россией

Шоу-бизнес

"Расставания и измены": стало известно о свободных отношениях Пересильд и Учителя
"Ну хоть с кем-то": Асмус нашла достойную замену Харламову
"Будь он проклят!": Виторган сорвался из-за зрительского хохота
Андрей Разин обнародовал фотографии таинственной невесты

Проишествия

В Армении сбили российский военный вертолет
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену
Анна Нетребко оказалась в эпицентре террористических атак в Вене: Кричали и бежали

Lifestyle

Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Шоу-бизнес

"Лавочка для гостей": Солнцев нашел применение гробу пожилой возлюбленной

Погребальный атрибут заменил кушетку в доме звезд
Шоу-бизнес

"Расставания и измены": стало известно о свободных отношениях Пересильд и Учителя

Интересные взгляды на любовь
Шоу-бизнес

Решетова страдает из-за планов Тимати разлучить ее с сыном

Модель рассказала о жизни без ребенка
Шоу-бизнес

Смертельная болезнь Диденко: страшная ошибка врачей или наказание за "танцы на костях" мужа

Блогер тратит огромные суммы на услуги медиков

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 10 ноября 2020 года
Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Портила мне чувства": Тарасова ставила палки в колеса известной фигуристке
Известный советский фигурист умер от страшной болезни
Дзюба удивил трогательным поступком после скандала с интимным видео
Плохо кончил: бессовестного онаниста Дзюбу выперли из сборной

Регионы

Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+