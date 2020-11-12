Канадские ученые изобрели уникальное устройство для отрезвления

Канадские ученые из Университета Торонто изобрели уникальный прибор, позволяющий ускорить выведение алкоголя из организма. Оно поможет любителям спиртного быстрее протрезветь.

Устройство состоит из маски, трубок, клапанов и баллона с углекислым газом. В нем нет высокотехнологичных деталей, что позволяет производить его практически в любой точке мира. Разработчики пояснили, что в основном алкоголь выводится из организма печенью и этот процесс ускорить нельзя. Но "помочь" печени могут легкие – именно на них действует аппарат, увеличивая объем выдыхаемого спиртного, сообщает Ura.ru.