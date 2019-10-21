На Луне и Марсе обнаружили жизнь

Ученые смоделировали свойства марсианского и лунного реголита. Для этого они сравнили его моделью почвы Земли, а затем засадили различными сельскохозяйственными растениями – посевным кресс-салатом, рукколой, помидорами, редькой, лебедой, рожью, шпинатом, луком-пореем, горохом и луком-сибулетом.
В итоге девять из десяти культур продемонстрировали хороший рост и урожайность. Лучшие результаты оказались у редиса, рожи и посевного кресс-салата. Это доказывает то, что на Марсе и Луне вполне можно выращивать овощи и зелень.
По словам члена команды Вигера Валеминка, больше всего их поразили помидоры. Они пришли в восторг, обнаружив, что взращенные на смоделированной марсианской почве томаты стали приобретать красный цвет.
"Это говорит о том, что следующий шаг на пути разработки замкнутой экологической системы был успешно сделан", – сообщил ученый.
Примечательно, что почва планеты и грунт спутника Земли отличаются между собой. По данным издания SciTechDaily, марсианский гумус в разы плодороднее.
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