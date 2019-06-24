На Марсе нашли признаки жизни

Марсоход НАСА Curiosity обнаружил любопытные вещи – высокие уровни выделения метана могут свидетельствовать о том, что на Красной планете есть жизнь, пишет The New York Times.
Ученые ждут дополнительных данных от Curiosity, которые помогли бы сделать окончательные выводы и провести новые эксперименты для подтверждения наблюдений. Ранее в тонкослойной атмосфере Марса молекулы метана не были обнаружены.
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