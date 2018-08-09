Подтверждена страшная опасность мобильных телефонов

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К потере зрения приводит формирование токсичной формы ретинала – химического вещества, содержащегося в клетках сетчатки. К его появлению, в свою очередь, приводит влияние на глаз света в голубом, синем и фиолетовом диапазоне спектра.
Данные о том, что свечение в таких цветах вредит зрению, у ученых были. Однако они не могли определить, насколько серьезно это воздействие. Установить степень опасности удалось исследователям из Университета Толидо в США.
На остроту зрения влияют возрастные изменения, происходящие в желтом пятне – макулодистрофия. Происходит отмирание сосудов, питающих клетки сетчатки – что становится причиной около половины случаев слепоты у людей старше 55 лет. Ученые выяснили, что причина этого явления – образование токсичной формы ретинала – производного витамина А. У некоторых пациентов происходит накопление патогенной формы. В результате в мембране клеток нарушаются функции фосфолипидов, из-за чего повышается уровень кальция, клетки изменяют свою форму и гибнут, пишет Science Alert.
Ранее медики заявили, что голубой свет вызывает нарушения сна – особенно у детей и подростков. Когда он попадает на сетчатку в вечернее время, концентрация "гормона сна" – мелатонина – резко снижается. Сонливость уходит, нарушаются циркадные ритмы. Поскольку глаза детей более чувствительны к свету, чем у взрослых, для них излишнее увлечение гаджетами, особенно на ночь глядя, особенно опасно.
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