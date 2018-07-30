Подростки попали в модное рабство

Еда Путешествия Мода и красота Афиша

Самое читаемое

"Довел бабку!": россияне возмущены новым интимным фото Солнцева с женой-пенсионеркой
Больной раком Юдашкин выглядит худее красавицы-жены
Звезда "Сватов" после убийства матери решила лечь в психушку
Ксения Стриж опровергла слухи об усыновлении
Выпущено официальное объявление о закрытии Крымского моста
партнеры
Понедельник 30 июля
Лента новостей
13:58
Россия вошла число стран с дешевым бензином
13:46
В Москве из храма похитили украшения
13:36
Найден способ защиты от ВИЧ
13:30
Анне Семенович запретили въезд на Украину
13:19
"Реал" намерен купить двух игроков "Челси" за 112 миллионов евро
13:13
Пьяный водитель сбил двух детей
13:10
Совет по цифровой экономике при Совфеде соберется на первое заседание
13:08
У убитого тремя девушками отца-насильника нашелся защитник
13:07
Интеллигентная мать побила Волочкову шикарными ногами
12:50
"Распадется окончательно": Россию приготовились рвать на части
12:43
"Полный бред": Украина в ужасе от нового учебника географии
12:31
Правительство Москвы сделало фестиваль Geek Picnic бесплатным
12:14
Путин ужесточил наказание за организацию азартных игр
12:05
Бывшая жена Кирилла Сафонова умерла от алкоголизма в одиночестве
11:59
В США пожаловались на бесполезность антироссийских санкций
11:36
Хватал за интимное место: мужа Ани Лорак сняли с другой женщиной в клубе
11:33
Авария унесла жизни 12 человек из свадебного кортежа
11:25
Уральского следователя оштрафовали за попытку скрыть прогул
11:15
Названа самая здоровая в мире диета
11:09
"Просил трогать его": как отец-насильник творил страшное с тремя дочками
10:53
В Иркутске пьяница обстрелял полицейских с балкона
10:43
Федор Емельяненко рассказал о последнем бое
10:34
"Крыть нечем": украинцы в экстазе от Крымского моста
10:32
Курс рубля загнали в рамки до сентября
10:14
"Вот и все": муж Собчак теряет зрение
10:03
Семьи с инвалидами освободили от взносов за капремонт
09:59
"Про стычки с Володей свекровь не знает": Подольская об отношениях с Пресняковой
09:58
Западные правозащитники назвали условие для посещения Крыма
09:55
В России создадут новый сверхтяжелый самолет
09:46
Ученые вычислили сроки глобальной катастрофы
09:40
ЦБР поддержал рубль
09:30
Невероятно сексуальная Вера Брежнева и другие звезды на закрытии "Жары"
09:28
Правительство продлило программу льготного автокредитования
09:21
"Он перенес эту пытку": жена священника пожаловалась на службу в Кремле
09:20
"Одни зубы на двоих": постаревший Галкин стал копией Пугачевой
09:12
На французском пляже нашли бомбу
09:09
Латвия призвала порвать Россию на куски
08:56
В России выявили самого крупного должника
08:44
Молодая жена Преснякова о своей беременности
08:39
Смолов пережил новый позор после провала на ЧМ-2018
08:21
Три сестры зарезали отца-насильника: шокирующие подробности убийства в Москве
08:19
Жертвами пожара в Сочи стали семь человек
07:58
Астрологический прогноз с 30 июля по 5 августа
20:31
Огромные долги вынуждают Лорак работать на износ
17:53
Гнойник лопнул: Гузеевой вынесли приговор
17:26
Сладкая парочка: Ургант толкает в ад распустившегося Киркорова
16:55
Спутавшаяся с геем Медведева пошла на новое предательство
16:27
Участника "Дом 2" посадили за наркотики
15:44
Газманов рассказал о тяжелой утрате
15:11
Финалист "Битвы экстрасенсов" пообещал звездам "Дома-2" слезы и боль
14:27
"Метастазы в другие органы": рак пожирает Кобзона изнутри
13:52
Ковальчук вышла в свет без трусиков
13:11
Глазки-щелочки: покинувшая Россию Барановская изменилась до неузнаваемости
12:19
Беспечная жизнь скандальной жены миллионера
12:01
Малахов случайно впервые показал маленького сына
11:22
Российский певец пропал без вести перед концертом
11:02
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
10:46
Все плохо: Фадеев призвал молиться за Кобзона
10:04
Известная актриса села на 10 лет за связь с иностранцем
21:51
Песков указал Навке место "ай-лю-лю"
20:26
Жуткое ДТП с автобусом под Москвой сняли на видео
20:08
Штурм сравнила алкоголика Осина с тяжелобольным Кобзоном
19:43
Придурки всякие: Бледанс врезала наставнику "Голоса" за нападки на особенных детей
18:12
"Она не уважает меня": Озверевший муж Рапунцель из "Дома-2" душил тещу
17:35
Пострадали люди: Под Москвой автобус попал в страшное ДТП
17:28
Ведущая "Давай поженимся" предсказала смерть известного фигуриста
16:41
Красавица-официантка снялась голой и вышла замуж за принца
16:11
Муж показал рыжую киску беременной Кудрявцевой
15:17
"Это убийство": Семья Кобзона сделала заявление
14:36
Жена нелепо поздравила Преснякова с годовщиной
13:48
Опробовала на себе все: специалист об операциях Ротару
13:33
Под Москвой столкнулись шесть автомобилей
13:07
Странная реакция сестры на кому Кобзона
12:35
Роскошные фото самой сексуальной россиянки
12:22
Пожаловавшийся на условия работы Нагиев вызвал гнев народа
11:40
Иосиф Кобзон впал в кому
11:09
51-летняя Овсиенко готовится стать мамой
10:37
"Сын лишился шансов ходить": Королева спасает тяжелобольного ребенка
10:06
Известный российский писатель умер от сердечного приступа
10:00
Страшные тайны: дамский угодник Сергей Киров
22:04
Сябитова из "Давай поженимся" пошла на отчаянный шаг
21:55
Раненый капитан в центре Москвы спас девушку от резни
21:55
НАТО готовится напасть на Россию
21:49
Кожевникова перещеголяла невесту на свадьбе
21:43
Безумные боли и страдания: подробности состояния онкобольного Юдашкина
21:34
"Хочет еще одного": в окружении открыто заговорили о беременности Собчак
21:09
"Дома поговорим": Ловеласа Шнурова атакует Акиньшина
21:05
Сильнейшее успокоительное нашли в огороде
20:53
Звезда "Дома-2" захотела новую семью
20:47
Настя Каменских вывалила голую грудь на красной дорожке
20:25
Украинцы изгаляются над умирающим Кобзоном
20:10
У российских актеров оказался один убийца
19:44
С заносчивой Цымбалюк-Романовской сбили спесь
19:38
Удрученный новостью о болезни Резник решил обвенчаться
19:17
Журналист пропал после командировки на музыкальный фестиваль
19:11
Ротару разочаровала нелепым нарядом
18:59
Бывшего охранника бен Ладена освободили из-за отсутствия обвинения
18:41
Закрытие "Дома-2" довело Бузову до капельницы
18:32
Новое шоу Дружко взорвало Сеть (видео)
18:17
60-летняя Елена Кондулайнен показала себя в мини-бикини
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Это убийство": Семья Кобзона сделала заявление
"Метастазы в другие органы": рак пожирает Кобзона изнутри
Гнойник лопнул: Гузеевой вынесли приговор
Иосиф Кобзон впал в кому
Придурки всякие: Бледанс врезала наставнику "Голоса" за нападки на особенных детей
Спутавшаяся с геем Медведева пошла на новое предательство
Lifestyle

Подростки попали в модное рабство

Фото: GLOBAL LOOK press
Футболка за 12 тысяч рублей, свитер вдвое дороже, цена на кроссовки вовсе переваливает за полтинник. Подростки готовы хвастать даже трусами, если на них этикетка популярного среди молодежи бренда или логотип знаменитого дизайнера. "Упаковка" современного тинэйджера может стоить несколько сотен тысяч рублей, но дело даже не в цене. Гораздо важнее – фирма. Хотя люди, для которых мерилом успеха являлся узнаваемый бренд, были всегда, сейчас это превратилось в настоящую эпидемию. 
прочитано 895 раз

"Брендомания" стала молодежным движением, а "хайпбисты" – так называют модников, помешанных на брендовой одежде – новой субкультурой. Их ценности – не духовное развитие или социальный протест, а фирменные вещи: чем дороже, тем престижнее и круче.

ПО ТЕМЕ

Глазки-щелочки: покинувшая Россию Барановская изменилась до неузнаваемости

Татуированная Долина поразила видом без макияжа

В видеороликах на YouTube подростки с гордостью озвучивают суммы, от которых у большинства взрослых россиян округляются глаза. Ролики, где подростки рассказывают о своих дорогих образах, собирают миллионы просмотров. Возникает вопрос, откуда у школьников такие деньги? Неужели, каждый второй тинэйджер на улицах, сын или дочь миллионеров?

Сами модники объясняют: брендовая одежда – это своего рода инвестиции. Был бы стартовый капитал на покупку первой вещи, а дальше ее можно перепродавать до бесконечности. Настоящий бренд, как хорошее вино, со временем становится лишь дороже. Действительно, в соцсетях десятки ресейлерских групп и тысячи объявлений о продаже одежды модных лейблов. Таким способом подростки и зарабатывают себе на новый "прикид". Причем, иногда накручивают цену втрое выше начальной.      

По мнению психолога Айны Громовой, такая тенденция является отклонением от нормы, а погоню за лейблом она называет "брендоманией". "Двигатель этой субкультуры – эгоцентризм, нарциссизм и неуверенность в себе, – рассказывает эксперт. – В неокрепшем детском сознании дорогие вещи являются пропуском в мир успешных людей. Приобретая модные аксессуары, они чувствуют себя сопричастными к элитарным кругам. Этой роскошью тинэйджеры создают иллюзию богатства, которая подменяет им понятие счастья, повышает самооценку и дает ощущение значимости в глазах сверстников", – говорит она.

Доходит до того, что для родителей юных модников пристрастие их детей оборачивается серьезными скандалами. Сын Виктории С. Семен через интернет купил дорогую фирменную ветровку за 30 тысяч рублей. Носил ее, не снимая. Однажды мальчик ушел на прогулку без куртки. Виктория решила ее постирать, а заодно по привычке срезала бирки. Когда ребенок вернулся и увидел, что сделала его мама, у него случилась истерика. "Семен пришел в бешенство, – вспоминает Виктория. – Обзывал меня, кричал, что я ничего не понимаю, что куртка теперь и гроша ломанного не стоит. Больше он эту ветровку не надевал ни разу".   

Фото: GLOBAL LOOK press

Опасность модной лихорадки, по словам психологов, заключается в том, что подростки за дорогим фасадом теряют собственное "Я". "Для такой молодежи не важны качества человека, если он одет в одежду массмаркета. Они встречают и провожают исключительно по одежке. Сам по себе этот тренд не новый. Можно вспомнить фирмачей из 80-х, которые отдавали последние деньги за заграничные джинсы или кроссовки. Страшно то, что сегодня, благодаря интернету и рекламным технологиям, это явление приобрело небывалый масштаб", - объясняет Айна Громова.

Впрочем, винить одних только маркетологов в брендовой эпидемии не стоит. Во многом, ответственность лежит и на родителях, которые потакают каждой прихоти своего ребенка, и, порой, влезают в огромные долги, чтобы купить своему чаду модный смартфон или неоправданно дорогие вещи. Тем самым, они не делают подростку лучше. Напротив, сажают его себе на шею, развивая потребительское отношение к людям и к жизни. "Дорогие вещи дают лишь кратковременное удовлетворение, – считает Айна Громова. -   Взрослые должны понимать, что за каждым новым аксессуаром появляется следующий – новее и лучше. Эта невротическая гонка никогда не кончится, а потребности ребенка будут постоянно расти".

Задача родителей научить своих детей не стильно одеваться, а стильно жить. И для этого не нужно тратить все время и деньги на модные шмотки. Ведь счастье бесплатно, а модными брендами прикрываются те, у кого нет своего вкуса. 

30 июля 2018, 11:29

комментарии

Политика

Страшные тайны: дамский угодник Сергей Киров
Путин оценил неуклюжие потуги Трампа
Наталье Поклонской предложили уйти
Меркель тайно встречается с российскими генералами

Шоу-бизнес

Дочь Якубовича отказалась работать на Первом канале
Интеллигентная мать побила Волочкову шикарными ногами
Бывшая жена Кирилла Сафонова умерла от алкоголизма в одиночестве
Хватал за интимное место: мужа Ани Лорак сняли с другой женщиной в клубе

Проишествия

Раненый капитан в центре Москвы спас девушку от резни
Везший водку водитель протаранил подъезд и сбил трех человек
Мать зверски убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя
Онанировавший маньяк случайно умер в тюрьме

Lifestyle

"Это мне очень нравится": Пореченков оценил перемены после смерти Табакова
Внук Маяковского раскрыл трагичную историю любви поэта
"Справлялся с трудом": тайны умершего актера из фильма "Любовь и голуби"
Первая жена Высоцкого умерла на руках у наследника
Шоу-бизнес

Гнойник лопнул: Гузеевой вынесли приговор

Ведущие программы "Давай поженимся" продолжают ссориться
Спорт

Смолов пережил новый позор после провала на ЧМ-2018

Неудачи продолжают преследовать футболиста
Шоу-бизнес

"Одни зубы на двоих": постаревший Галкин стал копией Пугачевой

Новое фото артистов появилось в Сети
Шоу-бизнес

"Вот и все": муж Собчак теряет зрение

Максим Виторган сделал заявление

Гороскоп

Астрологический прогноз с 30 июля по 5 августа
Безумные боли и страдания: подробности состояния онкобольного Юдашкина
Совет на выходные
Могут стать помехой: Кончаловский отказался от детей

Фоторепортажи

Невероятно сексуальная Вера Брежнева и другие звезды на закрытии "Жары"
Беспечная жизнь скандальной жены миллионера
Красавица-официантка снялась голой и вышла замуж за принца
Роскошные фото самой сексуальной россиянки

Спорт

В убийстве фигуриста Дениса Тена замешана девушка
Марадона тащит под венец молоденькую подружку
В сборной России решили судьбу Черчесова после ЧМ-2018
После ЧМ-2018 болельщик-мексиканец женится на сибирячке

Регионы

Бес попутал: подмосковный священник зарезал в лесу молодую жену
60 ударов ножом: защищавшая маму девочка погибла от рук многодетного отца
Российский актер скончался после падения в оркестровую яму
Исполнявшего хиты Королевой маньяка отправили за решетку
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru