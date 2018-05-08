Доказано критическое смещение орбиты Земли

Геологи пришли к выводу, что орбита Земли сжимается и вытягивается каждые 405 тысяч лет. Этот процесс провоцируют гравитационные взаимодействия планеты с Юпитером и Венерой.

Ученые долгое время подозревали, что этот цикл мог существовать на протяжении примерно 50 миллионов лет. Однако теперь экспертам удалось выяснить, что он работает уже как минимум 215 миллионов лет.

Данное открытие позволит исследователям уточнить время, когда происходили различные природные явления, передает "EurekAlert!". К ним относятся изменения климата, массовые вымирания, появление и исчезновение динозавров и других животных.

По предположениям ученых, орбита Земли могла быть более вытянутой. Это сделало бы климат планеты более экстремальным и вызвало перестроение экосистем. Такие процессы, как показывают исследования астрофизиков, должны были происходить при взаимодействия нашей планеты с Юпитером и Венерой.





Пять лет назад авторы эксперимента проводили раскопки в штате Аризона, где залегают сформировавшиеся примерно 215 миллионов лет назад породы. В них геологи нашли отложения вулканического пепла, в которых сохранились следы сдвигов магнитной оси Земли. После анализа добытых образцов эксперты заключили, что имеют дело с орбитальным циклом длиной в 405 тысяч лет, пишет РИА ФАН.

Такое явление необычным образом влияло на климат планеты в то время, считают исследователи. Когда орбита Земли вытягивалась, уровень осадков на территории будущей Северной Америки заметно повышался. Это, по мнению экспертов, должно было заметно воздействовать на эволюцию жизни на нашей планете.