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Hi-tech

"Росатом" поможет изучению Луны и Венеры

Фото: pixabay.com
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Духова (ВНИИА), входящего в состав госкорпорации "Росатом") и Института космических исследований (ИКИ) РАН разрабатывает новую модификацию аппаратуры для изучения космических объектах. Техника предназначена, в частности, для исследований грунта небесных тел. 
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Как рассказали во ВНИИА, эта научная разработка позволит "определять валовый элементный состав основных породообразующих элементов". Аппаратура, отметили специалисты, может использоваться во время посадочных миссий на Марс, Луну, Венеру. "Для разработки аппаратуры нового поколения предполагается использовать уникальный метод меченых нейтронов. В настоящее время уже проходят совместные эксперименты", – сообщили разработчики.

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Напомним, в 2012 года американский марсоход Curiosity совершил посадку на поверхности Красной планеты. На его борту, в том числе был установлен импульсный нейтронный генератором ИНГ-10К (разработка ВНИИА – Прим. ред.), входящий в состав аппаратуры ДАН (динамическое альбедо нейтронов) разработки ИКИ РАН. ИНГ-10К успешно приступил к работе через несколько дней после того, как оказался на поверхности Марса.

Аппаратура ДАН представляет собой активный регистратор нейтронов, измеряющий вторичное нейтронное излучение от поверхности небесного тела, возникающее при облучении поверхности потоком нейтронов от генератора разработки ВНИИА. Основная задача аппаратуры ДАН, отмечает РИА Новости – определение наличия водородосодержащих соединений (в том числе воды) в марсианской поверхности. Для этого используются методы нейтронного каротажа, которые впервые были применены в ходе космических экспериментов.

Во ВНИИА особо отметили, что созданная российскими учеными техника функционирует и сейчас, спустя более пяти лет с момента посадки на Красную планету. "Блок импульсного нейтронного генератора в несколько раз превысил свой изначально предсказанный временной ресурс – гарантийный срок работы на Марсе составлял один год, – рассказали специалисты. – При этом за все время работы генератора не было зафиксировано ни одного критического отказа, влияющего на работоспособность самого генератора".

За время марсианской миссии Curiosity преодолел уже около 19 километров, в том числе пересек несколько крупных геологических районов, попутно изучив осадочные и эоловые отложения, идентифицировал ряд минералов. Также марсоход установил, что на ранней стадии эволюции внутри кратера Гейл некоторое время существовало озеро, пригодное для зарождения и поддержания жизни.

Благодаря прибору ДАН, удалось узнать, что сейчас подповерхностный слой грунта в кратере Гейл очень сухой: среднее содержание воды составляет около 2,6% по массе, колеблясь от 0,5% до 4% вдоль трассы. Среднее содержание хлора составляет около 1% и также меняется в несколько раз. Полученные сведения, как говорят ученые, могут помочь установить условия формирования дна древнего озера и его последующей эволюции.

В состав модифицированной научной аппаратуры для изучения планетарных грунтов специалисты намерены включить не только нейтронные детекторы и импульсный нейтронный генератор, но и сцинтилляционный гамма-детектор на основе кристалла бромида лантана. "Создаются квалификационные и летные образцы такой аппаратуры для совместного российско-европейского проекта ЭкзоМарс-2020", – пояснили в ИКИ. Согласно плану миссии, в ходе нее будет вестись поиск следов внеземной жизни, в том числе благодаря бурению приповерхностной породы и взятию образцов грунта с глубины до двух метров, а также комплексные исследования поверхности и атмосферы.

Отметим, что в числе направлений, по которым ИКИ и ВНИИА тесно сотрудничают, является участие в российской лунной программе. Речь идет о создании научной техники АДРОН для будущих посадочных миссий "Луна-25" и "Луна-27". В состав аппаратуры входит блок нейтронных и гамма-детекторов и блок импульсного нейтронного генератора. Их разработка наследует опыт создания прибора ДАН. Основная цель этих полетов заключается в разведке приполярных областей в окрестности южного полюса. Также ученые намерены изучить минералогический, химический, изотопный состава лунного реголита, провести поиск летучих соединений и водяного льда в приповерхностном слое грунта. Итогом работы на Луне должна стать систематизация полученных данных и подготовка освоения спутника Земли в будущем.

Автор: Дмитрий Куклин12 апреля 2018, 13:27

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