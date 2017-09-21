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Рассказ о депрессивной "Алисе" развеселил Путина

Аркадий Волож и Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Разработчики "Яндекса" в своем офисе продемонстрировали президенту Владимиру Путину свое новое детище – голосового помощника "Алису". Выяснилось, что робот впадает в депрессию при чтении русской классической литературы, а без сниженной лексики пока общается на уровне ребенка.
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Нейросеть "Алиса" пока еще только разрабатывается. Робота "накачивают" информацией, в том числе произведениями литературы, рассказали сотрудники Яндекса". "Мы сначала думали, что возьмем всю русскую литературу – Достоевский, Толстой, Гоголь – и научим на ней. Получилась ужасно депрессивная "Алиса". Все видит в черном цвете", – отметил в разговоре с президентом один из специалистов компании.

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Разработчики пытались учить "Алису" общению в соцсетях, но и тут возникли проблемы. "В Twitter много разговоров – отфильтровали все нецензурные выражения, и получился 13-летний подросток. Вроде еще не сказал ничего толком, а уже начинаешь беситься", - пояснили сотрудники "Яндекса". "И ничего не осталось", – с улыбкой подхватил Путин.

"Алисе" еще учиться и учиться. Правда, новую разработку "Яндекс" планирует запустить уже 10 октября 2017 года. Сейчас, по примерным оценкам, у голосового помощника интеллект трехлетнего ребенка, но обучается он намного быстрее, чем человек. Пока с "Алисой" можно поговорить о погоде и маршрутах по городу. Диалог можно вести как задавая вопросы вслух, так и печатая их в чате.

Президент воспользовался моментом и спросил у "Алисы": "Тебя тут не обижают?" "О'кей, учту", – ответила "Алиса". "Как ты себя тут чувствуешь?" – поинтересовался президент. "Я рассматриваю фотографии котиков в "Яндексе", ничего лучше котиков нет, надеюсь, у вас тоже все хорошо", – дала неожиданный ответ нейросеть.

Сегодня, 21 сентября Владимир Путин посетил офис крупнейшей российской IT-компании. Помимо нейроробота "Алисы", президенту показали первый беспилотный автомобиль "Яндекса", сообщает ТАСС.

До прихода главы государства за рулем машины без водителя почему-то сидел человек. Но перед появлением Путина автомобиль действительно остался без пилота. Президент понаблюдал, как гибрид тронулся и сделал круг по внутреннему двору "Яндекса".

Презентация беспилотного автомобиля. Фото: Михаил Метцель/ТАСС


Автор: Александр Комаров21 сентября 2017, 16:13

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